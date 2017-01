O primă condamnare în clanul „Vasea“

Remus Gabriel Vasea a primit un an de închisoare cu suspendare pentru că a bătut un dentist

Magistrații de la Judecătoria Con-stanța au dispus condamnarea lui Remus Gabriel Vasea la șase luni de închisoare pentru vătămare corpo-rală și la un an de închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând a executa pedeapsa cea mai grea respectiv de un an de închi-soare. Instanța dispune suspen-darea executării pedepsei sub supra-veghere pe o durată de trei ani, reprezentând termen de încercare. Remus Gabriel Vasea trebuie să se supună, în această perioadă, urmă-toarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța; să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește opt zile, precum și întoarcerea; să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. Nerespectarea acestor măsuri impuse atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub suprave-ghere lucru valabil și în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de încercare, în cazul neîndeplinirii, cu rea-credință, a măsurilor de suprave-ghere prevăzute de lege, a obligațiilor stabilite de instanță sau a obligațiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre. Instanța a admis, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Bogdan Ștefan Acatrinei - dentist de profesie și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 5.000 de lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune morale, în condițiile în care victima solicitase 100.000 de lei. De asemenea, a fost admisă acți-unea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 2.052 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune materiale. Respinge restul pretențiilor civile ca nefondate. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 5 spre 6 februarie 2006, în jurul orelor 1,30 - 2, lui Bogdan Ștefan Acatrinei i-a fost aplicată, de către inculpatul Vasea, o bătaie zdravănă, în club „White Horses”, din Con-stanța, unde Acatrinei a mers cu un prieten pentru a-i face cinste cu prilejul zilei sale de naștere. Victima a avut nevoie de 21 - 22 zile de îngrijiri medicale pentru a se reface. A suferit un traumatism cranio-facial deschis, fractură de piramidă nazală și sept nazal cu deplasare, pentru care s-a reco-mandat intervenție chirurgicală.