Remorcă neînmatriculată cu şofer… fără permis

Remorcă neînmatriculată cu șofer… fără permis

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Cernavodă au oprit pentru control un tractor cu remorcă fără plăcuțe de înmatriculare, condus de Sorin C., de 30 de ani. Oamenii legii au stabilit faptul că remorca nu are număr de înmatriculare, iar conducătorul tractorului nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru tractarea unei remorci neînmatriculată sau neînregistrată și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul.