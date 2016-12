Reguli noi la admiterea la Academia de Poliţie

1

lucrez de peste 20 de ani in politie si am ajuns sa-mi fie scarba de tot ceea ce trebuie sa fac,pt ca la ora actuala politia este pe departe ceea ce inseamna de fapt POLITIA ROMANA.inainte de a face greseala si a intra in politie ganditiva de 10 ori pt ca eu nu sa mai alege aceasta ingrata meserie.o sa va treziti dupa 20 de ani de munca si o sa observati ca nu aveti dupa ce bea apa.faceti-va politisti dar in alta tara.