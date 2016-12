Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, modificat

Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, modificat

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, ieri:Art. I. — Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i 1, cu următorul cuprins: „i1) să aducă de îndată la cunoștință președintelui instanței în care funcționează punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, din momentul în care a luat cunoștință de aceasta;”.2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) În funcție de volumul de activitate și de complexitatea cauzelor, la curțile de apel, președintele poate fi ajutat, de regulă, de 2 vicepreședinți, la tribunale și tribunale specializate președintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreședinți, iar la judecătorii președintele poate fi ajutat de un vicepreședinte. Judecătoriile la care președinții sunt ajutați de către vicepreședinți se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.”3. La articolul 10, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: „(11) Președintele curții de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mișcare a acțiunii penale și suspendarea din funcție de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din ședințele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absență.”4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) La curțile de apel unde funcționează 2 sau 3 vicepreședinți, atribuțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de alte legi speciale în materie penală pentru președintele instanței sau judecătorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condițiile prevăzute de lege, de către unul dintre vicepreședinți.”5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins: „(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește atribuțiile prevăzute de Codul de procedură civilă și de alte legi speciale în materie civilă, pentru președintele instanței sau judecătorul desemnat de acesta.(6) Atribuțiile fiecărui vicepreședinte sunt stabilite prin decizie a președintelui curții de apel, ținând seama de specializarea vicepreședinților și de experiența profesională a acestora. Exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) și e) se realizează, pentru fiecare domeniu, de către vicepreședintele care a fost desemnat conform prevederilor alin. (4) si (5).”6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: „(11) Președintele tribunalului ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mișcare a acțiunii penale și suspendarea din funcție de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la tribunal, acesta să fie înlocuit din ședințele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absență.”7. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: „(11) Președintele judecătoriei ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mișcare a acțiunii penale și suspendarea din funcție de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la judecătorie, acesta să fie înlocuit din ședințele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absență.”8. La articolul 83 alineatul (1), punctul 5 se modifica și va avea următorul cuprins: „5. Condica ședințelor de judecată. În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare ședință, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecății, hotărârea pronunțată și numărul acesteia, precum și inițialele judecătorului care o va redacta. La judecătoriile cu volum mare de activitate se țin două condici, una pentru cauzele penale și una pentru cauzele civile. La instanțele unde funcționează secții se ține câte o condică pentru fiecare secție; la instanțele unde nu există secții, condicile se țin pe materii. La curțile de apel și tribunale se țin condici separate pentru activitatea de primă instanță, de apel și de recurs. Se vor ține condici separate pentru ședințele de judecată desfășurate în camera de consiliu, pentru ședințele de judecată privind adopția, pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind efectuarea perchezițiilor, efectuarea interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice, emiterea autorizațiilor privind comunicarea datelor reținute în baza Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice si pentru ședințele de judecată a recursurilor soluționate prin încheiere.”9. La articolul 83 alineatul (1), după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins: „25. Registrul de evidență a autorizațiilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice In acest registru se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numărul si data adresei parchetului, numărul dosarului instanței si data înregistrării; data pronunțării încheierii; numărul si data autorizației, echipamentul de comunicație al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este autorizata măsura; numele si prenumele judecătorului care a emis autorizația; data efectuării comunicării către persoana ale cărei date au fost vizate de solicitare. Registrul de evidenta a autorizațiilor emise in baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicității.”10. La articolul 92, alineatul (9) se modifica si va avea următorul cuprins: „(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in ședință secreta, cele privind adopțiile, precum si cele privind autorizarea efectuării perchezițiilor si confirmarea si autorizarea interceptărilor si înregistrărilor convorbirilor telefonice si emiterea autorizațiilor privind comunicarea datelor reținute in baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de către persoanele menționate la alin. (2) teza finala, in condițiile legii. In același mod pot fi consultate documentele si evidentele speciale ale instanței care presupun confidențialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite si alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parțial doar de persoanele menționate la alin. (2) teza finala.”11. La articolul 95, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: „(12) In cauzele penale cu arestați, la primirea rechizitoriului, persoana desemnata cu repartizarea aleatorie verifica in sistemul ECRIS dosarele in care s-a dispus ori s-a prelungit măsura arestării preventive a inculpaților si înaintează de îndată dosarul format, încheierile prin care s-a soluționat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a acestei masuri, precum si un proces-verbal, in care menționează rezultatul verificării, președintelui secției penale sau, după caz, președintelui instanței, daca nu exista secții, care poate dispune, in scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanței prin rechizitoriu sa nu fie repartizat acelor judecători care au soluționat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a arestării preventive in cursul urmăririi penale. Dispoziția președintelui secției penale sau, după caz, a președintelui instanței prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie a dosarului se depune la dosarul cauzei.”12. La articolul 103, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: „(12) In cauzele penale in care instanța a fost investita prin rechizitoriu, înainte de primul termen de judecata, grefierul de ședință verifica in sistemul ECRIS daca exista dosare formate ca urmare a propunerii de arestare preventiva sau de prelungire a arestării preventive a inculpaților, pe care le atașează la dosarul cauzei.”Art. II. — Articolul II din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 637/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 8 august 2012, se modifica și va avea următorul cuprins: „Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată, cu completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. I pct. 11 si pct. 16—18, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.”