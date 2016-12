Reglare de conturi şi urmăriri ca-n filme pe străzile Constanţei

Reglare de conturi și urmăriri ca-n filme pe străzile Constanței

// Scena s-a petrecut chiar sub ochii unui echipaj de poliție de la Rutieră, care a plecat imediat în urmărirea agresorilor și a reușit să-i prindă Străzile Constanței devin tot mai des locul în care indivizii dubioși, certați cu legea, își împart dreptatea și își adjudecă puterea în mod violent. Urmăriri cu mașini, blocări în trafic, atacuri cu bâte și topoare, toate astea sunt doar o fărâmă din arsenalul de acțiune al acestor tipi. Ieri, în jurul prânzului, un nou astfel de episod s-a consumat în mijlocul străzii, într-o zonă foarte aglomerată a orașului, sub privirile a zeci de trecători, chiar în fața unui echipaj de la Rutieră. Un autoturism Seat a fost blocat în trafic de o altă mașină, după care, mai mulți indivizi au tăbărât cu bâtele și topoarele pe șofer. După ce l-au lăsat inconștient, agresorii s-au urcat în mașină și au plecat în viteză. Polițiștii de la Rutieră care au văzut ce s-a întâmplat au pornit în urmărirea lor, gonind mai bine de jumătate de oraș pentru a-i prinde. Într-un final, oamenii legii au reușit să blocheze autoturismul suspecților, un Ford, și să-i încătușeze pe agresori. Indivizii au fost conduși la Secția 4 Poliție, unde au fost audiați. Victima se numește Sorin Condurache și conducea un autoturism marca Seat pe b-dul IC Brătianu, când a observat că o altă mașină o șicana în trafic. Bărbatul a fost blocat în dreptul Policlinicii CFR, fiind forțat să oprească, la câțiva metri de un echipaj al Poliției Rutiere. Din celălalt autovehicul au coborât patru persoane care l-au luat la bătaie, lovindu-l cu bâtele și un topor până ce l-au lăsat inconștient. Când au observat că polițiștii se îndreaptă spre ei, indivizii au urcat imediat în mașină, încercând să fugă. Echipajul de la Rutieră a plecat în urmărirea lor, reușind să-i prindă pe agresori. La o verificare a autoturismului, polițiștii au găsit mai multe bâte, cuțite și un topor. Suspecții au fost preluați de polițiștii Secției 4 și duși la audieri. Victima a fost transportată de urgență la spital cu un echipaj SMURD, unde a primit îngrijiri medicale. Se pare că rănile suferite nu sunt foarte grave, însă bărbatul va rămâne internat pentru a fi supus unor investigații mai amănunțite. Oamenii legii spun că scandalul a avut loc pe fondul unui conflict mai vechi între victimă și agresori, toți membri a două grupări rome din Constanța. De asemenea, Sorin Condurache a mai fost implicat și în alte reglări de conturi, însă, până acum, nu a fost pus niciodată sub acuzare. Imediat ce starea medicală a victimei va permite, ea va fi audiată de polițiști pentru a stabili condițiile în care s-a produs altercația.