Regizorul morţii, Sergiu Băhăian, face victime colaterale printre medicii legişti

Regizorul morții, Sergiu Băhăian, face victime colaterale printre medicii legiști

În paralel cu investigațiile din „dosarul Băhăian” oamenii legii fac o anchetă paralelă care vizează rapoartele medico-legale întocmite în cazul morții uneia dintre victime, Emilian Leonte. Contradicțiile dintre cele două rapoarte medico-legale i-a determinat pe procurori să demareze o serie de verificări pentru a stabili cum a fost posibilă o astfel de eroare. Medicii legiști care au efectuat prima necropsie și au greșit verdictul pot fi acuzați de neglijență în serviciu. Contactat telefonic, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța, doctorul legist Marius Popa, a evitat să dea detalii, însă a confirmat faptul că au existat două necropsii. În schimb, el nu a vrut să spună numele colegilor săi care au făcut parte din prima echipă. „Nu știu nimic despre punerea sub acuzare a vreunui medic. Nu am primit nimic oficial în acest sens. Nu pot să vă spun decât că eu am făcut parte din cea de-a doua comisie de examinare” a precizat șeful SML Constanța, medicul legist Marius Popa. Din cele patru victime identificate de anchetatori în dosarul lui Sergiu Băhăian, una dintre ele și-a găsit, cu greu, odihna de veci. După ce a stat câteva luni pe fundul Canalului Dunăre Marea Neagră, Emilian Leonte, de 47 de ani, a fost dezgropat, din nou, zilele trecute. El a fost lovit cu ciocanul în cap, iar cadavrul aruncat, în anul 2008, în Canalul Dunăre Marea Neagră. Anul trecut, când au găsit corpul, legiștii au greșit și au spus că este vorba despre o moarte accidentală sau o sinucidere. Ulterior, doi dintre locotenenții lui Sergiu Băhăian au recunoscut crimele comise și au spus că ei l-au omorât și pe Emilian Leonte. S-a dispus deshumarea și efectuarea unei alte necropsii. Echipa de medici a stabilit că bărbatul a fost ucis, moartea survenind în urma unor lovituri de ciocan primite în cap. „Au venit niște oameni de la Primărie și ne-au chemat la cimitir. Ne-au spus că trebuie să dezgropăm un mort. Nu știam despre cine este vorba decât atunci când am ajuns acolo. Erau vreo 15 procurori și polițiști. Noi l-am dezgropat, am urcat coșciugul într-o mașină. După două ore, au venit înapoi cu mortul și ne-au pus să-l îngropăm la loc”, povestesc groparii comu-nei, Gheorghe Crăciun și Gheorghiță Giurgiu. Sătenii din Castelu, supărați că procurorii l-au dezgropat pe Emilian Leonte fără preot Oamenii din comuna constănțeană Castelu, unde se află mormântul lui Emilian Leonte, sunt uluiți de cele întâmplate la ei în sat. Femeile vorbesc pe la colțuri și învinuiesc oamenii legii că l-au dezgropat pe bărbat fără să cheme preotul. „Mare păcat au făcut oamenii ăștia. Noi am aflat, prea târziu, că l-au dezgropat și pe urmă l-au înmormântat la loc. Așa ceva nu se face. Orice om care este deshumat trebuie să aibă parte de o slujbă și o colivă” spun fostele vecine ale lui Emilian Leonte. Femeile își aduc aminte cu drag de Milly, așa cum îl alintau ele, și lăcrimează când aduc vorba de el. „Era tare bun. Și nevasta lui la fel. După ce el a murit, ea s-a dus în Maramureș că nu mai are pe nimeni aici. Casa în care stăteau era închiriată. Ori de câte ori îl rugam să mă ajute venea repede. De-aia i-am și făcut pomana de un an acasă la mine. Eu i-am făcut și colivele” spune Tenea Ana. La rândul ei, Rada Dobrescu își amintește ziua în care bărbatul a dispărut de acasă. „Au venit doi bărbați după el. Milly era îmbrăcat la costum și cravată. Era elegant. Când să plece, ăia l-au trimis iar în casă și l-au pus să se bărbierească. Zicea că trebuie să semneze niște acte. A făcut ce i s-a spus și după aia a plecat cu ei și dus a fost” povestește Rada Dobrescu. Îi sedau și îmbătau, după care îi îngropau de vii O rețea de crimă organizată, care racola persoane pe numele cărora erau înființate societăți comerciale și apoi le omora pentru a nu se mai ajunge la adevărații făptași, a fost destructurată de polițiștii și procurorii constănțeni. Până acum se știe sigur că indivizii au comis patru crime, dar nu este exclus ca numărul acestora să fie mult mai mare. Cei doi complici de la Constanța și-au recunoscut faptele, spunând că au acționat la ordinul lui Sergiu Băhăian, fostul patron al „Sabina Product”. Cruzimea cu care au acționat îi aduce pe acești criminali în topul celor mai oribile asasinate comise până în prezent în România. Grupul de criminalitate organi-zată cuprindea membri extrem de violenți, era specializat în fraude macro-economice și acționa pe raza județelor Constanța și Ialomița, precum și în municipiul București. Scopul capilor rețelei era prejudicierea unor firme, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unor societăți comerciale fictive. Unii dintre membrii grupării erau eliminați după ce „capii” se foloseau de ei și nu-i mai considerau utili. Astfel că, în încercarea de a nu lăsa dovezi în urma lor și pentru a-și ascunde faptele frauduloase pe linie economică îi omorau pe complici în moduri care mai de care mai înfiorătoare. Astfel, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu și Petrică Captalan au fost omorâți pentru a nu divulga autorităților modalitatea în care se desfășurau fraudele comerciale prin intermediul firmelor la care aceștia erau fie asociați, fie administratori. Procurorii DIICOT spun că Lucian Cernat a fost aruncat, în anul 2006, în Dunăre, de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce, inițial, a fost sedat și adus în stare de ebrietate. Emilian Leonte a fost omorât în anul 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, ulterior cadavrul fiind aruncat în Canalul Dunăre - Marea Neagră. Tot în 2008, Ionel Ulezu ar fi fost îngropat de viu după ce a fost sedat și adus în stare de ebrietate. Cadavrul său a fost descoperit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu, într-o groapă, la aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton, deasupra căreia a fost construit un WC. Petrică Captalan a fost omorât în decursul aceluiași an, după ce a fost lovit în cap cu o bâtă și îngropat imediat într-o groapă, la aproximativ un metru adâncime, deasupra cadavrului fiind turnată o placă de beton, astupată cu pământ. În cazul de față, au fost arestați Sergiu Băhăian, Eduard Marian Mărculescu, Mihai Dăscălete, Gheorghe Teleagă, Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș, însă este posibil ca anchetatorii să mai facă și alte arestări.