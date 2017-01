„Regele Ferdinand“, la război doar cu un... tun

Președintele Traian Băsescu a declarat, marți, după ședința CSAT, că, la solicitarea NATO, România va participa la operațiunile din Libia cu 205 militari la bordul fregatei „Regele Ferdinand“ și cu doi ofițeri de stat major. „Fregata va efectua în Libia operațiuni de blocare a oricărei nave suspecte că ar transporta, de exemplu, armament către Libia. (…) Nava va fi gata de plecare în misiune în 30 de zile”, a declarat șeful statului. 4,5 milioane de euro, pentru trei luni în Marea Mediterană „Trebuie să se găsească resurse pentru punerea în aplicare a deciziei CSAT și pentru respectarea angajamentului pe care România îl are față de NATO. În CSAT sunt membri și ministru de Finanțe și primul ministrul, deci trebuie să găsească resurse pentru punerea în aplicare a deciziei CSAT și pentru respectarea obligațiilor pe care România le are față de Alianța Nord-Atlantică. Pentru ca nava să opereze timp de trei luni în Marea Mediterană sunt necesare 4,5 milioane euro”, a mai spus președintele Traian Băsescu. „România rămâne un susținător al ideii că operațiunile militare trebuie să se desfășoare și sub mandat NATO, pentru că ne ajută pe toți la solidaritate. România va continua să răspundă pozitiv în limita resurselor și dacă este vorba de acțiuni umanitare. Ar fi bine să nu dăm impresia că suntem nepregătiți a înțelege lucruri elementare. Marii beneficiari ai resurselor petroliere din Libia sunt Italia, Franța, Marea Britanie și SUA. Nu au nevoie de un război pentru a primi ceea ce deja au. Intervenția este pentru a proteja populația de un lider politic care omoară propria lui populație”, a subliniat șeful statului. Amintim că, la data de 20 martie, a fost aprobat planul de operații pentru impunerea embargoului cu privire la vânzările de armament către Libia. În urmă cu două zile a fost aprobat planul de operații privind zona de interdicție aeriană. De asemenea, Consiliul Nord Atlantic a aprobat directiva de execuție pentru impunerea embargoului contra Libiei. Odată cu aprobarea directivei se trece la punerea în aplicație a operațiunii. Ce operațiuni efectuează, oficial, fregata „Regele Ferdinand“? Fregata „Regele Ferdinand“ este capabilă, spun Forțele Navale Române, să execute lupta în toate cele trei medii: la suprafață, aerian și sub apă. Principalele misiuni ale navei sunt: participarea la operațiuni comune sau colective, navă de comandă a unei grupări navale, supravegherea situației navale și controlul traficului maritim în marea teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă, protecția căilor de transport și de comunicații maritime, sprijinirea forțelor specializate în comba-terea poluării apelor maritime, contrabandei și transporturilor ilicite de armament și droguri, participarea la acțiuni naționale și internaționale de căutare și salvare pe mare sau ajutor umanitar, instruirea navală pe mare. Fregata „Regele Ferdinand“, dotată de război?! Potrivit site-ului Forțelor Navale Române, fregata „Regele Ferdinand“ are un deplasament de 4.900 tdw, o lungime de 148,2 m, lățimea de 14,75 m, viteză maximă de 30 Nd, pescaj maxim.6,4 m, 8 punți. Echipajul numără 18 ofițeri, 77 de maiștri militari și 110 militari angajați pe bază de contract. La bordul navei se află: un tun super-rapid 76 mm Oto Melara; instalații lansare torpile; sistem de comandă asistat de calculator; instalații de bruiaj pasiv; sisteme de luptă electronică; 9 sisteme radar; sistem de pro-pulsie, 4 turbine Rolls-Royce; elice cu pas variabil; patru Diesel generatoare a câte l MW la 450 V/60 Hz/3 faze. Dacă facem o simplă comparație, față de alte nave care participă la războiul din Libia, fregata „Regele Ferdinand“ stă foarte prost la capitolul armament. De exemplu, spre deo-sebire de fregata românească, ce este „dotată” cu un tun și un lansator, fregata britanică HMS Cumberland are două sisteme anti-aeriene Sea Wolf, două lansatoare cvadruple de rachete Harpoon, două lansatoare de torpile anti-submarin, un tun de 114 mm, două tunuri de 20 mm, GAM-BO1, un tun Goalkeeper CIWS, sistem antirachetă NATO Seagnat. De asemenea, la bord se află două elicoptere Lynx Mk. 8. Fregata canadiană HMCS Charlottetown are 24 de torpile Honeywell Mk 46, 16 rachete anti-aeriene Evolved Sea-Sparrow, opt rachete RGM-84 Harpoon, un tun de 57 de mm Bofors Mk2, un tun de 20 de mm Vulcan Phalanx CIWS, șase mitraliere calibrul 50. Și această fregată are la bord un elicopter CH-124 Sea King. Nava spaniolă Almirante Juan de Borbon are, pe lângă un tun de 127 mm și alte două de CIWS FABA de 20 mm, șase lansatoare de rachete Mk41 antiaeriene, opt rachete RGM-84 Harpoon antinavale, patru lansatoare de torpile anti-submarin. Pentru orice eventualitate, la bordul fregatei se află și un elicopter CH-124 Sea King. Misiunile de până acum De la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române a executat o serie de misiuni, dintre care cele mai importante au fost următoarele: Operația ACTIVE ENDEAVOUR 2005 / Marea Mediterană - a fost prima pre-zență românească în teatrul maritim de operații din Marea Mediterană; CERTEX 2007 / Bulgaria - nava a fost certificată național nivel 1 interoperabilitate; Stagiu SNMG-2 2007 / Marea Mediterană; NOBLE MIDAS 2007 / Croația - nava a fost certificată internațional nivel 1 interoperabilitate; Operația ACTIVE ENDEAVOUR 2007 / Marea Mediterană; CERTEX 2008 / Bulgaria - nava a fost cer-tificată național nivel 2 interoperabilitate; SUMMIT-ul NATO / București 2008; NOBLE MIDAS 2008 / Italia - nava a fost cer-tificată internațional nivel 2 intero-perabilitate, acreditare care permite fregatelor tip 22 să participe alături de navele NATO la toate tipurile de misiuni internaționale; Operația ACTIVE ENDEAVOUR 2008 / Marea Mediterană; Exercițiile naționale: Euxin, Litoral, Pontica, Getica. Cine conduce fregata „Regele Ferdinand“? Comandantul navei este comandorul Mihai Panait, absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân - promoția 1991. În perioada 1999 - 2001 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, iar în 2009 a absolvit Colegiul Naval de Comandă, Newport, SUA. A absolvit următoarele cursuri de carieră și nivel: curs postuniversitar de conducere a unităților de marină/1999, curs de arme sub apă în cadrul Academiei Navale/2004, curs pentru echipa de comandă la Den Helder în Olanda/2005, curs Joint SMFA, București/2006. Din 2008 este cetățean de onoare al statului Rhode Island-Newport-SUA.