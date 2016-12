Regata Marilor Veliere se întoarce în Constanţa

Reîncepe show-ul pe mare!

Regata Marilor Veliere se întoarce în Constanța

Constanța va fi din nou gazda Regatei Marilor Veliere din Marea Neagră, după ediția organizată tot pe litoralul românesc, în anul 2014. Evenimentul va avea loc între 8 și 11 septembrie, în portul Constanța, la start fiind așteptate 15 veliere din șase țări, cu un total de peste 1.000 membri de echipaj.„Avem atât nave care vin din nou în Constanța datorită succesului din 2014, dar avem și șase nave noi față de prima ediție. O altă noutate a acestei ediții este că vom adăuga la conceptul acestui eveniment și diversitatea culturală specifică Dobrogei. Muzica, dansurile, artizanatul și gastronomia fiecărei etnii dobrogene vor fi prezente în cele patru zile, completând spectacolul oferit de nave și echipaje”, a declarat Alin Vintilă, reprezentantul organizatorilor din România ai evenimentului.La Regata Marilor Veliere din anul 2014, au participat, la Constanța, 13 veliere, 1.500 de membri de echipaj, iar numărul vizitatorilor a fost de peste 100.000 pe întreaga durată a evenimentului.Evenimentul este organizat de Navigator Yacht Club, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Liga Navală Română, cu sprijinul Administrației Porturilor Maritime Constanța.Regata Marilor Veliere face parte dintr-o serie de regate internaționale ce se desfășoară an de an, începând din 1956, sub egida Sail Training International, o organizație non-profit din Marea Britanie, care, în 2007, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace datorită activității sale pentru educarea tinerilor la bordul navelor cu vele și promovarea prieteniei și înțelegerii la nivel internațional.