Rectorul Universităţii „Ovidius” rămâne în arest

Taralunga+Lilios=relatie sentimentala

de ce nu ne spune Taralunga si Lilios cum au avut ei doi impreuna o "mica firma" care avea contract cu Universitatea Ovidius pe medicina muncii...si aveau tarif de angajat la universitate 65 ron/persoana/luna x 1000 de angajati...faceti si voi socoteala singuri...asa ca sa nu imi spuneti voi mie de Taralunga,escrocul numarul 1 al universitatii si plus de asta sa ne spuna cum acum 2 ani au bagat studenti la farmacie ca nebunii si ministerul le-a taiat locurile fara taxa si i-au mutat 1 an de zila la facultatea de chimie pentru ca le luasera banii la studenti si urlau studentii ca nebunii ca ramaneau fara loc la facultatea de farmacie....va rog sa nu-mi spuneti de Taralunga...si de ce nu spuneti ca in fiecare seara Lilios il ducea pe Taralunga la camin si ramanea cu el in camera pana dimineata si plecau impreuna la munca dupa ca "stateau de vorba tata noaptea"...nu este o seara,nu sunt doua,nu trei seri...asta se intampla seara de seara cat Taralunga statea in Constanta....si Lilios are un Audi frumos...asa alb....ii statea bine lui Taralunga in dreapta masinii lui Lilios...asta e...oamenii traiau impreuna....si ea are si un copil cu el...impreuna....sper sa iasa la iveala relatia lor...