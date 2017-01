Rectorul Universităţii Ovidius, DENUNŢAT de un FOST DECAN

2

Camorra de Ovidius

Rectorul arestat a coagulat un adevarat grup de tip infractional in jurul lui, cu tentacule in Senat, conducerile facultatilor si administratie. A promovat in pozitii cheie din universitate tot felul de nulitati academice, impostori cu profil infractional similar. Sa vedem daca DNA si SRI vor sparge tot buboiul acum sau amana momentul asta pentru mai tarziu, in functie de cum vor mai evolua lucrurile acolo.