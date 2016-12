Record de viteză pe Transfăgărăşan

Record de viteză pe Transfăgărășan

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cursa inedită pe Transfăgărășan. Un italian a stabilit primul record de viteză pe cel mai șerpuit drum din România, Transfăgărășan. A parcurs 13 kilometri în 9 minute și 13 secunde cu bolidul care are sub capotă 630 de cai putere. Cursa a fost urmărită de pe marginea drumului de sute de turiști.Ferrari pe Transfăgărășan. Italianul Fabio Barrone a scris istorie pe Transfăgărășan după un an de pregătire, dar timpul obținut i-a luat prin surprindere chiar și pe membrii echipei.Cursa s-a desfășurat pe o porțiune de 13 kilometri între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, unul dintre cele mai dificile segmente din partea de coborâre a Transfăgărășanului spre Sibiu. Este primul record de viteză stabilit pe Transfăgărășan, redenumit de italieni autodromul lui Dumnezeu.Ultimul model de Ferrari pe Transfăgărășan. Modelul condus de pilotul italian a avut un design special gândit pentru această ocazie. A fost imprimat cu lilieci care să amintească de "Dracula", iar inginerii au lucrat câteva luni la partea de suspensii a mașinii. Nimeni nu a avut voie să urce pe Transfăgărășan timp de 4 ore până la începerea cursei.