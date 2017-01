Recompense pentru şoferii cuminţi: puncte bonus

Recompense pentru șoferii cuminți: puncte bonus

Șoferii disciplinați, care nu încalcă prevederile Codului Rutier, ar putea fi recompensați. Un proiect legislativ aprobat, zilele trecute, de Senat prevede modificarea legislației rutiere prin instituirea unui sistem de recompensare a șoferilor auto care în decursul unui an calendaristic nu au primit sancțiuni în trafic. Astfel, potrivit propunerii legislative, acești participanți la trafic ar urma să primească, anual, un bonus de două puncte; ceea ce înseamnă că după un an fără abateri, pragul la care se suspendă exercitarea dreptului de a conduce va crește de la 15 la 17 puncte, apoi, dacă și în al doilea an nu vor fi înregis-trate abateri, va crește cu încă două puncte. Deși propunerea a fost respinsă de comisiile de specialitate ale Senatului, ea a trecut tacit; propunerea va fi transmisă, mai departe, către Camera Deputaților, care este forul decizional.