Recomandările Poliţiei Constanţa pentru vacanţa de iarnă

Recomandările Poliției Constanța pentru vacanța de iarnă

Spre bucuria copiilor, a venit vacanța de iarnă și odată cu ea, magia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Această vacanță este, începând din acest an, cu o săptămână mai lungă față de anii precedenți.Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale și prevenirea victimizării copiilor, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, dă câteva sfaturi:Pentru părinți:• Supravegheați-vă în permanență copilul, la joacă, atunci când vă aflați la cumpărături și în zonele aglomerate. Câteva clipe de neatenție sunt suficiente ca acesta să dispară sau să se accidenteze;• Învățați-l că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă;• Explicați-i, pe înțelesul său, cu exemple concrete, că nu este bine să intre în vorbă cu persoane străine și nici să accepte de la acestea diverse obiecte sau promisiuni. În nici un caz nu trebuie să se urce în mașinile necunoscuților sau să îi însoțească pe aceștia, indiferent de pretext;• În concedii, acordați o atenție sporită supravegherii copilului dumneavoastră. Aglomerația și mediul străin reprezintă factori de risc ce pot favoriza pierderea acestuia;• Nu-l trimiteți singur la cumpărături, mai ales în locurile pe care nu le cunoaște;• Asigurați-vă că știe numele și numărul de telefon al părinților, precum și adresa la care locuiește;• Învățați-l că, dacă se pierde de dumneavoastră, trebuie să rămână în zona unde v-a văzut ultima dată și să apeleze la un polițist sau la un adult însoțit de un copil;• În cazul dispariției copilului, alertați imediat Poliția la numărul de telefon 112 sau sunați la Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual, la numărul 116000.În cazul în care copilul dumneavoastră a dispărut:• Anunțați în cel mai scurt timp Poliția. Sesizarea dispariției unui copil se poate face prin apel la numărul de urgență 112, prin sesizare directă la sediul unității de poliție, sau prin sesizarea verbală a unei patrule din teren. După anunțarea Poliției, sunați la 116 000 la Centrul Focus, pentru a mări numărul persoanelor care îl caută și a mediatiza dispariția copilului.• Păstrați-vă calmul! Chiar dacă vă aflați într-o stare de emoție puternică, este foarte important să vă stăpâniți, pentru a oferi polițiștilor toate detaliile ce îi pot ajuta să vă găsească copilul în cel mai scurt timp.Trebuie să fiți în măsură să furnizați anchetatorilor:- descrierea semnalmentelor și a semnelor particulare;- câteva fotografii recente ale copilului;- o înregistrare audio-vizuală, dacă dispuneți de așa ceva;- descrierea obiectelor de vestimentație cu care era îmbrăcat la momentul dispariției, precum și a obiectelor pe care le avea asupra sa;- împrejurările în care a dispărut;- profilul său psihic și moral, starea de sănătate;- o listă cu persoanele din anturajul său, locuri pe care obișnuia să le frecventeze;- datele de contact ale adulților apropiați (bunici, unchi, mătuși, vecini etc) ;- în general, orice informație care vi se pare de interes pentru polițiști (riscul de a fi fost luat de un membru al familiei, certuri recente, antecedente de părăsire a domiciliului, dispariția unor obiecte personale din camera sa etc).Pentru copii:• Nu vă îndepărtați de părinți atunci când vă aflați în oraș, la cumpărături, pe stradă, sau în vacanță;• Nu intrați în vorbă cu persoane necunoscute și nu răspundeți invitației acestora de a le însoți, indiferent ce vă spun acestea. Nu vă lăsați intimidați de amenințări, sau impresionați de promisiunile acestora – atunci când sunteți acostați de asemenea persoane, îndepărtați-vă de acestea și apelați la cineva cunoscut;• Dacă vă pierdeți de părinți, rămâneți în zona în care i-ați văzut ultima dată și apelați la sprijinul unui adult (preferabil de la o instituție, un magazin etc); dacă vedeți un polițist în zonă, adresați-vă acestuia.• Circulați numai pe trotuare și fiți întotdeauna prudenți. Nu traversați drumurile publice prin alte locuri, decât prin cele special amenajate și semnalizate prin indicatoare sau marcaje;• Traversați numai pe culoarea verde a semaforului, iar în lipsa acestuia pe la colțul străzilor și numai după ce v-ați asigurat. Nu traversați niciodată strada în fugă, un automobil oprește mult mai greu decât un pieton.