O nouă escrocherie în Constanța

„Reclama cu 2% de la TV” vă lasă fără economii

O nouă metodă de înșelăciune face victime în Constanța. Și, precum în celelalte cazuri, victimele vizate de infractori sunt bătrânii.Săptămâna trecută, o constănțeancă de 84 de ani a sunat la Serviciul unic de urgență 112 și a reclamat că a fost escrocată de o femeie, căreia i-a dat toate economiile ei, adică 2.800 de lei.Bătrâna a povestit că, miercuri, 4 septembrie, după-amiază, se afla în zona supermarketului Kaufland, din zona ICIL a municipiului Constanța, când a fost abordată de o femeie. Politicoasă, curat îmbrăcată, femeia i-a spus octogenarei că îi face o propunere să-și mărească economiile. Tot ce trebuia bătrâna să facă era să depună la o anumită bancă economiile pe care le avea, iar aceștia îi ofereau 2% din totalul sumei. „Dar a spus și la televizor, nu ați văzut? Iar astăzi este ultima zi, trebuie să vă grăbiți” - a susținut, convingător, escroaca. Iar bătrâna, care într-adevăr observase o reclamă publicitară cu „ceva de 2%”, i-a dat crezare.Așa că au mers amândouă de au scos de la bancă economiile bătrânei, iar vârstnica i-a înmânat escroacei atât banii, cât și actul de identitate.Abia după câteva ore a realizat că a fost victima unei înșelăciuni și a pus mâna pe telefon, alertând oamenii legii.În prezent, polițiștii constănțeni fac cercetări pentru depistarea suspectei. Au întocmit, pe baza descrierii victimei, și un portret robot: știu că suspecta are 30 - 35 de ani, are 1,50 - 1,55 de metri, este blondă vopsită și are fața ovală.Nu vă mai încredeți orbește în cei care vă solicită bani, sub orice pretext! Verificați temeinic înainte de a înmâna sumele solicitate, chiar dacă acestea vă sunt cerute prin telefon pentru un pretins accident în care este implicată o rudă (deja celebra metodă „accidentul”!), pe stradă sau la ușa locuinței de așa-ziși angajați ai unor instituții de stat.Mai bine, dacă aveți cea mai mică suspiciune, sunați la 112 și sesizați ceea ce se întâmplă și în cel mai scurt timp o patrulă de poliție va fi la ușa dvs. pentru a verifica identitatea celor care vă cer bani!