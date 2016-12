Reba, spaima infractorilor. Cum acţionează şi cum sunt pregătiţi câinii de urmă

Reba, spaima infractorilor. Cum acționează și cum sunt pregătiți câinii de urmă

Câinii special dresați ai jandarmilor constănțeni depistează orice urmă, de la explozibili până la mirosul uman.Câinii de urmă sunt cei mai complecși, aceștia trebuie să reacționeze când simt mirosul și să ia inițiativă, să meargă după urmă și să-l găsească pe răufăcător. Ei pot detecta mii de mirosuri diferite. De aceea, câinii sunt transportați în condiții specialede la locul în care sunt „cazați“ până la locul faptei. Cel mai important lucru este faptul că mirosul unui câine nu poate fi păcălit.Prieten de nădejde, camaradul care nu te lasă la greu și niciodată nu te trădează - așa poate fi descrisă Rebada, unul dintre cei mai agili câini ai jandarmilor. Povestea tandemului câine-conductor începe cu nenumărate lecții de dresaj complex, anduranță, agilitate, profesionalism. Plt. adj. șef Sunai Anefi este șeful bazei de pregătire și antrenament din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța. A ales să fie conductor de câini în primul rând datorită pasiunii sale pentru animale. Este conductorul Rebadei de mai bine de un an, o relație pe care numai cei doi o pot înțelege. Reba, așa cum este alintată de instructorul canin, are un an și cinci luni și un entuziasm ieșit din comun. Este antrenată pentru a asculta fiecare ordin și nu are nici cea mai mică ezitare de atac atunci când vede că stăpânul ei este atacat de persoane necunoscute.„Prima condiție a unui conductor de câini este să iubească animalele, să le înțeleagă limbajul non verbal, să le înțeleagă capacitățile fizice și psihice, să știe până unde poate să meargă câinele respectiv. Pentru a fi un câine de urmă, acesta trebuie să îndeplinească anumite calități, iar aceste calități se găsesc doar la anumite rase. Noi folosim ciobănescul german pentru că este un câine special și unilateral”, explică plt. șef adj. Sunai Anefi.„Câinele împrumută caracterul stăpânului”Câinele de urmă trebuie special antrenat astfel încât să aibă plăcerea de a căuta infractorul, iar când îl găsește îl reține. „Cuplul” conductor-câine devine ca un angrenaj, o relație strânsă, care rezistă peste timp. Asta pentru că, în momentul „pensionării”, câinii pot fi luați acasă de cei care le-au fost conductori.„Câinele de urmă este mai complex. Nu toți câinii pot fi dresați pentru a fi de urmă, ci trebuie să îndeplinească anumite calități. Câinii de urmă se aleg dintre cei care au abilități extraordinare de aport, care de mici sunt disciplinați și ascultători. Antrenamentele câinelui de urmă nu se termină niciodată, ci trebuie menținut nivelul de dresaj, pentru că altfel îi scade capacitatea de lucru. Nu există o anumită vârstă de pensionare pentru un câine, ci depinde de fiecare în parte. Oricum, fiecare câine este reevaluat continuu, așa că ne dăm imediat seama când îi scad instinctele și când nu mai răspunde cerințelor. Este bine ca fiecare câine să aibă conductorul său, iar acesta să nu se schimbe pe perioada dresajului. Asta pentru că patrupedul se atașează imediat de cel care îl dresează, îl îngrijește, se joacă cu el, este prietenul lui cel mai bun. În mintea, viziunea și percepția câinelui, omul este stăpânul lui, pe el îl apără, pe el îl ascultă. Nu de puține ori, câinele chiar împrumută caracterul stăpânului. De aceea, după ce își termină misiunile, primul drept de a-l lua acasă revine conductorului său. Dacă acesta nu poate să-l ia, dintr-un motiv sau altul, câinele va fi donat”, povestește șeful bazei de pregătire și antrenament.Transportați în mașini speciale„Câinele de urmă trebuie să fie primul la fața locului. Dacă apar alți factori disturbatori, câinelui îi va fi greu să mai detecteze mirosul. Spre exemplu, dacă ești într-o zonă rurală, câinelui îi va fi mult mai ușor să meargă după miros decât dacă ești într-o zonă de oraș, unde sunt noxe, asfalt, aglomerație. Și modul în care este transportat câinele de urmă de la locul în care este depo-zitat și până la locul faptei este important. Sunt transportați într-o mașină specială, pentru ca pe drum câinele să nu simtă mirosuri care i-ar putea perturba simțurile. Asta pentru că ei sunt foarte sensibili”, conchide jandarmul.