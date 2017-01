Reacţiile constănţenilor la Operaţiunea „Bidineaua“

Reacțiile constănțenilor la Operațiunea „Bidineaua“

Ştire online publicată Joi, 25 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În urma articolului publicat ieri în ziarul Cuget Liber cu titlul „Operațiunea Bidineaua - Primăria Constanța oferă cinci miliarde de lei vechi pentru văruitul copacilor”, mai mulți cititori au simțit nevoia să posteze comentarii în legătură cu acest subiect. Cei mai mulți sunt indignați de modalitățile în care municipalitatea alege să cheltuiască fonduri publice importante, mai ales în an de criză economică. Vom publica în continuare o parte din mesajele constănțenilor: Oare cine va câștiga? o sa câștige Pomacost de la alex (24-03-2010 00:54:31) Pomii Sunt sute de pensionari valizi care bat tablele în parc și beau cafeaua plătită de contribuabili la cafenelele pesediste numite cluburi. Mai există o liotă de oameni sănătoși care primesc ajutoare sociale sau pensia minimă. Dacă adăugăm și șomerii, ce rost are licitația? Fiecare cartier poate organiza această activitate. În schimb, nu se jenează nimeni să scoată elevii la curățenia parcurilor. de la pomanagiu (24-03-2010 01:42:38) ORAȘUL RUINĂ Primăria Constanța A LUAT-O RAZNA în frunte cu marele edil MAZĂRE acest *** ce a distrus cu ajutorul consilierilor și lingăilor TOT ORAȘUL, de a ajuns o ruină și toate valorile s-au făcut praf și pulbere. CE AȚI ALES DRAGI PENSIONARI, ACUM CULE-GEȚI. Găuri, mizerie, ruine și mai ales umilință și bătaie de joc a acestor pripășiți din București și Ploiești. de la Salina (24-03-2010 06:33:47) IEFTIN FRATE Ieftin, numa’ 500.000, se putea și mai mult, să nu se mai plângă constănțenii și să plătească taxele și impozitele că bugetul local are nevoie de bani. Nu se știe însă dak dom’ premar semnează contractul, doar a declarat că el și funcționărimea nu mai semnează nimic dacă îl mai atacă „slugoii” „protectorului său nr. 1"... HAHAHAAAAAAA de la jean (24-03-2010 08:46:08) La noi și în lume Nicăieri în lume nu vezi copaci văruiți. Asta e doar o practică primitivă, prin care se dorește tocarea altor bani de la buget care ajung în buzunarele cui trebuie. Rușine Constanța. Orașul care are toate atuurile pentru a fi cel mai prosper din colțul ăsta de Europa, e doar o vacă de muls pentru niște indivizi mediocri și lipsiți de viziune. Atât îi duce capul. Din păcate, și celelalte partide, ce-ar trebui să ofere alternative, sunt la fel ca Mazăre&Co. de la Ionescu (24-03-2010 09:56:37) Ce aveți cu el? Primarul ăsta mi-a văruit balconul în anul 2000, dar nu mi-a cerut niciun ban. Acum vă supărați că vopsește pomii? Nu ar strica să oprească o găleată cu var și pentru Cazinou. de la qwerty (24-03-2010 10:55:44)