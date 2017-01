Reacţie ironică a lui Godină, la propunerea PSD pentru MAI: "Sper să nu confunde căruţele cu maşinile de poliţie"

1

prostie crasa....

exact cum un partid, cand alegea comitetul executiv, spunea ca 30% sunt puse deoparte din start pt femei, cam asa si cu numirea unei dne la sefia MAI.... idiotenie crasa... dar, la bugetari se poate ORICE.... posturi blocate in armata/ mai, pt femei unde 100% sunt platite degeaba... in afara de contabilitate/bucatarie, nu au ce cauta inaceste structuri, ne batem joc de banul public !!! exact cu in politie, pt aceeasi fct de agent stradal, testul sportiv era diferit la femei si barbati.... adica, cand alearga dupa infractor, asta isi ajusteaza viteza fct de sexul politistului !!! idioti pe banii nostri !