Reacţia unui şofer de Dacia 1310, beat şi şomer: "Dă-mă în judecată şi o să vezi trompa"

Reacția unui șofer de Dacia 1310, beat și șomer: "Dă-mă în judecată și o să vezi trompa"

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Marian Godină, polițistul plin de umor, a publicat pe pagina sa de Facebook o nouă povestire din trafic, în stilul său ironic și comic, așa cum ne-a obișnuit:"Oare ce părere are Dorel despre grațiere? Că tot îi plac lui elefanții...#flashuridinsensopusUn A6 făcut zob și o 1310 praf. Câțiva stâlpișori metalici culcați la pământ. Mulțimea de curioși era prezentă. Protagoniști: un om la 40 de ani, îmbrăcat bine, cu un tricou roz, mulat pe burtă, geacă faină cu glugă și blăniță, lanț galben la gât. Nu se vedea de geacă, dar aș fi băgat mâna-n foc că pe spatele tricoului era imprimată o sumă de bani, în dolari, desigur. După cum ați realizat, era șoferul de A6. În colțul celălalt al ringului, era Dorel. Îmbrăcat modest, cu niște blugi moșcoși și cu țigară-n gură. Mirosea a benzină și avea mâinile murdare. Cine a avut 1310 știe că se întâmplă des să ajungi acasă mirosind a benzină și cu mâinile murdare, asta dacă nu cumva foloseați mănuși când scoteați jiclorul pentru a sulfa în el. Fiindcă, deh… benzină proastă.Am calmat spiritele, ne-am lămurit că nimeni nu are nevoie de îngrijiri medicale și am încercat să ne facem o idee despre ce se întâmplase.— Ce să se-ntâmple? Mergeam liniștit pe banda doi, când a venit ăsta, cu rabla lui, drept în mine și m-a împins în stâlpi. Mașina mea e varză și mâine avea programare la RAR, să-i fac autentificarea, abia am luat-o.— Lasă, bă, că și a mea era programată la RABLA. Ce le mai duc acum? Îmi dai tu alt voucher? Găsisem să-l dau cu douăj de milioane. Acum mai iau p***!— Vă rog să vorbiți frumos și pe rând.— Eu v-am zis ce am avut de zis. Oricum o să vină și avocatul meu, apare imediat. L-am sunat și i-am zis ce-am făcut.— Sună-l și pe tac-tu și spune-i că mai bine făcea una mică în loc să facă un prost.I-am atras încă o dată atenția lui Dorel să vorbească frumos.— Păi, mă enervează ăsta cu avocatul lui cu tot. Vă zic eu ce-a fost, mie nu-mi trebuie avocat și nici nu sun pe nimeni. Oricum dracu’ știe pe unde mi-a sărit telefonul ăla, și-așa era un râci. Mașina asta o duceam poimâine la programul ăla rabla, să iau și eu ceva pe ea. În seara asta, am zis să mai dau o tură, așa, ca de despărțire. Am ajuns la semafor și am dat de boul ăsta, eram în paralel cu el. Ambalam mașina că o găsise dracii și nu stătea la ralanti nici s-o f**i.— Vorbește frumos !— Mă scuzați. No… Eu ambalam mașina că nu stătea la ralanti nici s-o… așa… iar prostul ăla rânjea fasolea la mine. Normal că m-au luat dracii. Când s-a făcut verde, i-am luat fața. Nu știu cum să vă zic frumos, eu așa vorbesc… am făcut și ceva facultate vreo câțiva ani și, no… acolo așa se vorbește.— Spune cu vorbele tale, dar fără să înjuri.— Ce să mai, frate, am plecat de la semafor bine, l-am lăchit rău, i-am dat ceață la nepot, știi cum s-a dus dăcioara mea? Mai că nu-mi mai venea s-o dau.Fraierul a văzut că i-am dat cu umilire și s-a umflat la mine. M-a depășit și când a ajuns în fața mea a pus frână brusc. Noroc că am reflexe bune, am făcut trei-patru pedale și am oprit exact la țanc. Mi-a făcut așa tot drumul. Am prins momentu’ și m-am băgat să-l depășesc. Chiar voiam să mă duc în treaba mea, să-l las pe fraier, dar când am ajuns în dreptul lui, sclăvoiul a deschis geamul și mi-a arătat… Cum se zice? Să nu ziceți că iar vorbesc urât…— Ți-a arătat semne obscene…— Așa, așa… Mi-a arătat semne d-ălea… obscene. Nu era ăsta bai… hai, că îmi arăți m***… nu mă supăr, dar când l-am auzit că-și bagă p**a-n mama… mi-am luat foc rău. Toate până la mama. Am văzut negru în fața ochilor și am tras cât am putut dreapta de volan. Când i-am f***t una, drept în stâlpii ăia s-a înfipt, cât e mașina lui de balenă.— Și dacă erau pietoni pe trotuar?— Eee… păi, băi, Gimmy Trancan, tu crezi că ninge pe mine? M-am gândit la asta înainte și m-am uitat să văd dacă e careva. M-am gândit până și la prostan, știam că nu pățește nici pe dracu’, că are airbag-uri, alea alea… suntem dotați.— Dar la tine te-ai gândit?— Logic ! Eu m-am ținut de volan cât am putut, nu vezi că n-am nicio zgârietură? Le am pe ăstea de pe mâini doar, le zice șmenuri, le-am făcut la zbârnă.— Alcool ai băut?— Am băgat două păhărele, cât să-mi reglez jocul din volan, recunosc. Oricum, îmi pui țâța aia în gură, la ce să mănânc borș?Aici a intervenit avocatul celuilalt șofer, care ajunsese între timp:— Ne va despăgubi asigurarea lui, dacă este băut?Dorel începuse să râdă.— Bă, tu ești avocat? Păi tu ești la fel de prost ca și clientul tău. Io de juma de oră mănânc căcat aici că duceam mașina la Remat și tu întrebi dacă te despăgubește asigurarea.— Adică nu are asigurare?— Ba daaaaa! Șapte asigurări are! I-am făcut la mai multe, ca să fiu sigur că te despăgubește pe tine. Aaa… Și are și d-aia casco. Casc-o tu, că ți-o dau eu.Deși Dorel vorbea ca la ușa cortului și aveai nevoie de dicționar de termeni argotici ca să-nțelegi tot ce spunea, avocatul păstra același ton oficial.— Nu este nicio problemă, vă vom da în jude¬cată. Este în regulă. Sunteți angajat undeva?— Am fost. Am lucrat lobonț, dar m-au dat afară.Nu mi-am putut abține curiozitatea și l-am întrebat:— Cum adică ai lucrat lobonț?— Adică portar. Stăteam de pază la o firmă, dar nu cu acte.— Și de ce te-au dat afară?— Să zicem că… luam prea multe goluri… înțe¬legi tu ce vreau să spun…Am mers la sediu, unde am întocmit toate actele necesare, Dorel nu a fost de luat sânge, a avut alcoolemie doar de contravenție.După ce am terminat, am coborât cu toții din birou. Avocatul a ținut să-i spună încă o dată lui Dorel că-l vor da în judecată.— Domnule avocat, vreți să vedeți un elefant?Dorel și-a întors buzunarele de la pantaloni pe dos (goale, desigur) și acum îi atârnau până aproape de genunchi.— Io-te elefantul! Ăstea-s urechile. Dă-mă în judecată și o să-i vezi și trompa."sursa: Facebook Marian Godină