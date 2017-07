RAZII DE AMPLOARE, LA CONSTANŢA / Zeci de sancţiuni date de oamenii legii

RAZII DE AMPLOARE, LA CONSTANȚA / Zeci de sancțiuni date de oamenii legii

Au acționat 37 de polițiști care au legitimat 179 de persoane, au controlat 127 de autovehicule, au aplicat 23 de sancțiuni contraventionale in cuantum de 4315 lei și au constatat o infractiune. Totodata, 3 permise de conducere au fost retinute pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.De asemenea, in ceea ce priveste sistemele de securitate au fost verificate doua unitati, 3 persoane din sistemul de paza sin interventie au fost verificate, legitimate un numar de alte 25 de persoane, fiind aplicate doua sancțiuni contraventionale in cuantum de 4.000 de lei.