Razii ale polițiștilor constănţeni. Şoferii beţi, luaţi în colimator

Razii ale polițiștilor constănțeni. Șoferii beți, luați în colimator

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, alături de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța și lucrători ai Secțiilor Rurale 1,4,7,8 și 9 au efectuat pe raza județului Constanța o nouă acțiune pe linia disciplinării conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.La acțiune au participat 30 de polițiști care au constatat 7 infracțiuni (5 pentru alcool și două pentru conducere fără permis), au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale (32 la OUG 195/2002 și alte două la alte acte normative). De asemenea, au fost reținute 3 permise de conducere, două pentru viteză peste cea legală și unul pentru alcool, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare, iar în alt caz au fost reținute plăcuțele de înmatriculare.Spre exemplu, în noaptea de 9 spre 10 iunie, N.C. a condus un autoturism pe strada Nicolae Titulescu din Agigea fiind sub influența băuturilor alcoolice, 0,84 mg/l alcool în aerul pur expirat, iar la data de 10 iunie, C.V. a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia fiind sub influența băuturilor alcoolice, 0,47 mg/l, alcool în aerul pur expirat. Astfel de acțiuni ale polițiștilor constănțeni vor continua și în perioada următoare.