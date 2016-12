Razie în piaţa Abator, în căutarea bişniţarilor de ţigări

2

Veniturile din alte activitati la mana Inapectorului sef

Si sectia 5 si Dancu e varza el stie sa conduca inspectoratul cu serbanescu carmen ( mama Omida stie tot) si inca vreo 5-6 dar la adunatul "darilor" e primul - se stie daca vrei sa fii ok cu afacerile ilegale cu trafic de orice du-te la Dancu si da-i un avans ca are griga de siguranta ta! Nu uita totusi sa mai treci pe la el cu darile etapizat dar dupa program ca asa se poarta in echipa lui. DGA DNA pe el nu il vede?