RAZIE DE AMPLOARE pentru depistarea şoferilor beţi sau drogaţi

RAZIE DE AMPLOARE pentru depistarea șoferilor beți sau drogați

În noaptea de 21 spre 22 februarie, polițiști de la rutieră și de la ordine publică, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliția Română, au acționat, la nivel național, pentru reducerea numărului și consecințelor accidentelor rutiere, în special a celor produse ca urmare a conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor.La acțiune au participat peste 2.200 de polițiști, dintre care 1.216 de polițiști rutieri și 991 de la structurile de ordine publică, precum și doi câini specializați în depistarea drogurilor.Au fost controlați 15.353 de conducători de autovehicule, fiind efectuate 31 de teste pentru depistarea substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.Polițiștii au constatat 207 infracțiuni, din care 81 pentru conducerea unui autovehicul cu o îmbibație alcoolică în sânge mai mare decât limita legală.Peste 5.500 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști în urma unei acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere. Pentru conducerea sub influența alcoolului au întocmit 81 de dosare penale și au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale.Dintre acestea, 182 au fost pentru pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, pentru care au fost aplicate amenzi de la 765 la 1.700 de lei. Ca măsură complementară, față de aceștia, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 zile.