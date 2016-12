Razie de amploare! Şoferi penali, prinşi pe străzile din Constanţa

Razie de amploare! Șoferi penali, prinși pe străzile din Constanța

Mobilizare de forțe pe străzile din Constanța. În noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii rutieri au organizat o acțiune de amploare pentru a-i depista pe șoferii care se urcă băuți la volan. Zeci de polițiști rutieri au tras pe dreapta tot ce a mișcat pe străzi. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Rutieriștii au întocmit șase dosare penale, în special tinerilor, care s-au urcat la volan deși se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Printre cei șase s-a numărat și o șoferiță.Astfel, în jurul orei 23.15, un bărbat de 39 de ani, din Năvodari, conducea o autoutilitară pe strada Recoltei din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice, rezultat de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Jumătate de oră mai târziu, un tânăr de 32 de ani conducea pe strada Traian, deși era beat mort și abia se putea ține pe picioare. Acesta avea o alcoolemie record: de 1,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.Apoi, în jurul orei 00.15, un alt bărbat, de 36 de ani, din Valu lui Traian, conducea pe strada Hasancea din localitate deși era băut. Rezultatul în aparatul Drager a fost de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.Un alt tânăr, de 25 de ani a fost prins, în jurul orei 1.15, pe strada Unirii din Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. O oră mai târziu, un alt tânăr șofer, de 27 de ani, din Medgidia, a fost tras pe dreapta pe strada Mircea cel Bătrân. Acesta avea o alcoole-mie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.Nu în ultimul rând, polițiștii rutieri au tras pe dreapta pe strada Traian, în jurul orei 3.45, o șoferiță de 41 de ani. Aceasta a suflat în aparatul Drager și mare le-a fost mirarea oamenilor legii când au observat că rezultatul este pozitiv: avea o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.