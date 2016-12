Razie de amploare în Constanţa

8

Legea armelor in Romania este o infractiune

Romania are cea mai meschina, imbecila si anticetateneasca lege a armelor din Univers. Aceasta lege infinit abjecta are rolul de a invinui orice om corect, de a-l considera un infractor. Cum e posibil sa nu-i permiti omului sa poarte in masina un briceag cu lama de 10 cm pr. a-si deschide o conserva sau ptr a-l folosi in multe alte situatii. Un om poate avea un cutit in masina ptr. ca tocmai l-a cumparat, sau ptr, ca il duce l-a ascutit, sau ptr. ca se duce la pescuit, etc. Orice obiect ascutit (surubelnita, etc.),sau contondent (ciocan. etc) reprezinta o arma in viziunea criminalilor care au facut aceasta antilege, si, ptr. nimic, un om corect poate fi trimis dupa gratii. Aceasta antilege are rolul de a accentua haosul prin faptul ca ia omului corect orice posibilitate de aparare, prin faptul ca omul corect e predatat legat de miini in miinile infractorilor !!!