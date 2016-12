RAZIE a Poliţiei Rutiere Constanţa / Ce defecţiuni tehnice au maşinile din Bulgaria

2

foarte bine

Laudabila actiunea Politiei Rutiere, de verificare a masinilor inmatriculate in Bulgaria. Ca participant frecvent la trafic am observant ca multora nu le functioneaza una din cele 2 pozitii de pe spate, sau unul din cele 2 stopuri la actionarea pedalei de frana, si deseori luminile de drum sunt descentrate. Adica una din cele doua faze scurte, lumineaza de zici ca-i faza lunga. Sau daca o faza scurta e arsa, aprind luminile de ceata, spre compensare. ceea ce nu-i normal. Dar cand iti cumperi o rabla de 1000 de Euro(cu care, culmea, te mai dai si mare), si alimentezi la benzinarie de 15 Lei, probabil ca e mult prea costisitor sa-ti rezolvi problemele expuse mai sus. Urez pe aceasta cale Politiei Rutiere si RAR-ului s-o tina tot asa pt tragerea pe dreapta a cat mai multor masini inmatriculate in Bulgaria. Poate in felul asta o sa scapam odata si odata de "texani".