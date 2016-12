RÂZI CU LACRIMI / CEL MAI COMIC POLIŢIST DIN ROMÂNIA

RÂZI CU LACRIMI / CEL MAI COMIC POLIȚIST DIN ROMÂNIA

Sunt mulți polițiști care fac uniforma și instituția de rușine, dar și unii cu care ar trebui să ne mândrim. Marian Godina este din Brașov, are 29 de ani și este polițist la Rutieră. Tânărul are o pasiune pentru scris și pe pagina sa de socializare relatează întâmplări de la diferite evenimente cu un umor ieșit din comun pentru a mai descreți frunțile românilor."Era vreo doua ceasul, a patra noapte de schimbul trei dar nu eram obosit. O aveam ca partenera pe Monica, o fata frumoasa de 20 de ani, o politista tanara si foarte isteata, proaspat iesita de pe bancile scolii. Deci nici plictisit nu eram. Conduceam Loganul pe strazile Brasovului, cand o voce din statie ne-a directionat in Noua, langa Gradina Zoologica. Accident rutier. Am plecat in viteza spre locul indicat si in timp scurt am ajuns acolo. Un stalp din beton culcat la pamant, fire de electricitate pe jos, un Matiz facut acordeon si inca fumegand in mijlocul drumului, un echipaj SMURD, iar langa Matiz, rezemat de un gard, un barbat cu ochelari. Cam asta era sceneta. In SMURD se acordau ingrijiri unei persoane asa ca m-am dus spre cel rezemat de gard. Mi-am dat usor seama ca nu se sprijinea din cauza oboselii, nici ca ar fi fost ranit. Era os.- Buna seara! Dumneavoastra ati condus?- Ca doar nu mama!- Sunteti lovit? Vreti la spital?- Ei vreau in ….. !Desi nu imi plac oamenii beti, asta chiar era comic si simpatic. Nu avea nicio repulsie fata de noi, colabora si nu facea scandal, nici vorba sa fie nevoie de catuse. Era mic si grasalan, la vreo 40 de ani, cu ochelari de tocilar.Il chema Petrica. Se vedea pe el ca nu e prost. Rostea cuvantul "…" cam cu aceeasi frecventa cu care clipea, fara nicio jena fata de colega mea, care era de altfel la fel de amuzata de omulet ca si mine.Matizul era numai bun de dus la Remat. Nu se mai intelegea mare lucru din el.Am urcat sa iau actele din torpedou si am simtit ca cineva ranjeste la mine. Era de fapt o proteza dentara cazuta pe pres, probabil de la pasagerul din dreapta, cel care era in SMURD.L-am chemat pe sofer si i-am spus sa o ia si sa i-o duca la spital prietenului ca sigur o va cauta a doua zi. "Bag …. dintii lui si in gura lu' ala care ar pune mana pe dintii lui." Raspunsul lui m-a linisit repede.Terminasem treaba la fata locului si noi, si cei de la Electirca, pe care ii chemasem sa ridice firele cazute. L-am urcat pe soferul turmentat in masina si am plecat spre Spitalul Judetean unde urma sa ii fie luat sange pt alcoolemie. Dupa aprox 200 de m, am observat ca si alte fire de electricitate sunt cazute, asa ca am accelerat sa ii pridem din urma pe cei de la interventii, care plecasera inaintea noastra. Am ajuns in spatele masinii de la Electrica si am pornit girofarurile. Soferul acesteia isi continua drumul linistit asa ca am pornit si sirenele. Nimic.Ii dadea mai departe linistit, nu vedea, nu auzea. Am tras in paralel cu el si am deschis geamul, dar pana sa ii spun eu ce aveam de zis, l-am auzit pe Petrica, de pe bancheta din spate: "da opreste-n … ma-tii la semnalele acustice si lumninoase ale masinii de Politie, esti surd in … mea ? ca acum iti iau permisul ! Justitiarul de Petrica se pare ca stia bine Codul Rutier, mai putin partea cu alcoolul si condusul. Pe drumul spre spital am aflat povestea accidentului.. - A venit boul asta de prieten al meu ca el vrea sa il duc sa il invat sa conduca, in … mea.- Pai la ora 2 l-a apucat cheful de invatat sa conduca?- pai eu v-am zis ca e bou, in … mea. Si am zis sa il duc la padure pe drumurile alea, sa invete acolo. Iar pana acolo sa conduc eu. Iar cand am ajuns aici, nu stiu in … mea, muistii aia de la RAT cu stalpul lor in … mea. Am facut masina praf. Si ieri ii facusem plinul, in … mea. Oricum nevasta-mea e de vina pentru astea.- Ce treaba are femeia?- pai atata m-a …, ca i-am cerut cheile si nu voia sa mi le dea. Ca-s beat, ca … mea, ca unde plec eu cu masina beat la ora asta...-si ce vina are ea? Ea te sfatuia de bine.- pai daca zicea: "poftim dragul meu cheile, sa conduci prudent", nu se mai intampla nimic in … mea, dar asa...am plecat nervos si stresat.Am ajuns la spital si am intrat in unitatea de urgenta cu Petrica, explcandu-i ca trebuie sa i se recolteze sange si sa fie vazut de un medic.- Ce medic?? Newton asta de aici ? zise Petrica cu voce tare, aratand cu degetul spre medicul de acolo.De cativa ani ma perindam pe la spitalul ala si de cate ori vedeam acel medic ma chinuiam sa imi dau seama de unde il stiu si cu cine seamana. A fost nevoie de un om beat ca sa imi vina in minte manualul de fizica de-a zecea pe care era poza lui Newton si care semana leit cu doftorul. Erau ceva urgente la ora aia, asa ca trebuia sa asteptam. Stateam cu Petrica in spital, cand dintr-o ambulanta coboara un alt betiv, cu ochii umflati si plin de sange. Intotdeauna doi betivi se vor cunoaste din priviri, va fi intre ei un fel de dragoste la prima vedere si vor reusi sa comunice mult mai bine decat doi oameni lucizi. Brancardierul a parcat scaunul pe care era betivul batut exact langa scaunul pe care astepta cuminte Petrica, sa-i fie intepata vena.- Ce-ai patit frate?- Am fost la un meci, sunt suporter.- Si ti-ai luat-o in bena, in … mea? cine ti-a rupt falcile?Dialogul celor doi noi prieteni a fost intrerupt de dr. Newton care l-a chemat pe Petre la examenul medical.-Stiti ce zi e azi ?-E noapte-n … mea, nu mai e zi.Eu si Monica eram cu gura pana la urechi de ras si ne abtineam din respect pentru doctor, care de altfel nu-i gusta deloc glumitele lui Petrica. Mai pufneam din cand in cand dar ne intorceam cu spatele.- Ce greutate aveti ?- Da ce … mea, astia m-au adus sa ma vanda ca pe porci, in … mea?- V-ati lovit in accident?- Nu- Dar vad ca tineti mana pe langa corp- si unde vrei s-o tin? la …? Doctorul il prinde de mana iar Petrica incepe sa zbiere- ati zis ca nu sunteti lovit- pai sunt, dar nu din accident, in … mea- dar ce-ati patit- am cazut din cires, in … mea- Ati consumat alcool?- DA, IN … MEA, tie ti se pare ca-s treaz?- Ce ati consumat?- DIVERSE- Diverse, ce?- DIVERSE-N … MEA !! scrie acolo: d i v e r s eEu nu am mai rezistat, am lasat-o pe Monica sa asiste in continuare la examinare si am fugit in masina de politie razand in hohote. Ma gandeam ca nu sunt suficient de matur si stiam ca nu ar trebui sa ma amuze astea, dar chiar aveam o criza de ilaritate. Radeam in masina cu lacrimi, cand s-a deschis portiera si am auzit-o pe Monica razand la fel ca mine. Venise si ea sa rada, iar acum ne chinuiam amandoi sa ne oprim din ras, sa ne reluam fetele oficiale si sa intram inapoi in spital la Petrica si la Newton. Faceam cativa pasi spre urgenta si ne lua iar rasul. Cand se calma unul, incepea celalalt. Intr-un final am reusit sa fac pe seriosul, sa semnez actele, sa il iau pe Petrica si sa mergem la Politie. Doctorul se uita urat la mine si acum cand ma vede. Traieste cu impresia ca sunt un prost si ca bancurile cu politisti sunt reale. Nu il pot acuza si il inteleg. Dar sunt convins ca Petrica ar fi colaborat mai bine cu el daca nu ar fi avut moaca atat de sobra si daca ar fi abordat si el un registru mai familiar si mai amuzant.M-am intalnit cu Petrica de curand. Mi-a povestit ca a primit doi ani cu suspendare si ca a dat examen iar si si-a redobandit permisul. Prietenul lui nu a mai vrut sa invete sa conduca si e stirb si acum...nu a mai avut bani de o lucrare dentara noua.Matizul e la Remat, benzina a scos-o a doua zi dupa accident si a vandut-o cu un milion jumate.- Si acum dupa toate astea, mai conduci baut?- Normal.. IN …. MEA ! !"