Răzbunare sângeroasă: poliţişti bătuţi pentru că au depus mărturie împotriva unor colegi

In momentul de față politia din Ovidiu trebuie sa se numeasca “Pretext de politie”

Sub patronajul lui Zdreanță Scupra, politia de șpăgari din Ovidiu nu numai ca nu-si face datoria dar, prin tot ce face, creeaza dezordine, sustine infractorii, huliganii si ciorditorii ; are ca obiectiv principal sustinerea grupului infractional Zdreanță Scupra - Fane tiganu – Hanganu. Dar, nu peste mult timp, Zdreanță Scupra va ajunge la Poareta Alba impreuna cu stapinul lui, Fasolea Drogata. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale, un om care sa puna ordine in Ovidiu incepind cu o primarie corupta si cu o politie așijderea, politie care, in mare parte, trebuie inlocuita cu oameni care vor sa faca treaba.