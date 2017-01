RĂZBUNARE CU PUMNI în plină stradă / "Unul dintre cei care ne-au atacat este dealer de etnobotanice" / Galerie foto şi video

RĂZBUNARE CU PUMNI în plină stradă / "Unul dintre cei care ne-au atacat este dealer de etnobotanice" / Galerie foto și video

Cei doi tineri care au fost agresați aseară în cartierul Tomis Nord, în plină stradă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor, s-au prezentat astăzi la Poliție unde au depus plângeri și au dat declarații cu privire la ceea ce li s-a întâmplat. Alexandru Strîmbeanu și Ionuț Lanț au povestit că se aflau în mașina celui de-al doilea, și așteptau să cumpere de mâncare de la Rally and Hot, din stația de autozub de pe strada Cpt. Dobrilă Eugeniu. La un moment dat, mașina lor a fost înconjurată de cinci indivizi. „Au intrat peste noi în mașină și au început să ne lovească. Mi-au dat cu pumnul în cap, au vrut să mă dea jos din mașină. Nu au reușit să mă dea jos din mașină, pentru că mă ținea prietenul meu și în plus mă țineam și eu de volan. Mi-am acoperit capul, iar ei mă loveau. Mi-au luat însă portofelul, pe care-l aveam în mânerul de pe portieră. Aveam în portofel actele de la mașină și 2.200 de lei, bani trimiși de părinții mei pentru a plăti taxa la facultate. Mi-au luat și lanțul de la gât și au încercat să-mi ia și telefonul, căci am vrut să sun la Poliție”, a povestit Alexandru Strîmbeanu.Amicul lui, Ionuț Lanț, a spus că, în încercarea de a scăpa de agresori, a reușit să închidă portiera, să o blocheze și să dea înapoi mașina, lovind un autobuz 43. Abia atunci au fugit agresorii.Cei doi tineri povestesc că în zonă erau numeroase persoane, dar nu a intervenit nimeni, de frică.Alexandru Strîmbeanu, care este membru al organizației Alianța Internațională Antidrog, crede că atacul ar putea fi o „corecție” din partea unor dealeri de etnobotanice. „Pe unul dintre ei îl știam din vedere, din cartier, din Tomis Nord. Știu că i se spune Puștiul și că este dealer de etnobotanice”, a adăugat tânărul. Astăzi, doi suspecți au fost aduși la Poliție, pentru audieri. Oamenii legii au deschis o anchetă, pentru tâlhărie, vătămare corporală și distrugere.