Tineri atacați în fața unui fast-food din Constanța

Răzbunare a dealerilor de etnobotanice?

Doi tineri au fost bătuți de mai mulți indivizi în timp ce așteptau în fața unui fast-food din municipiul Constanța. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale mai multor martori, însă nimeni nu a îndrăznit să intervină. Agresorii ar fi dealeri de etnobotanice, iar atacul ar fi fost o răzbunare, crede una dintre victime.Polițiștii constănțeni de la Secția 2 și de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Constanța au demarat o anchetă pentru a-i identifica și a-i trage la răspundere pe indivizii care, luni seara, în jurul orei 21,00, au bătut doi tineri, în plină stradă, sub privirile îngrozite ale mai multor martori.Ieri după-amiază, cele două victime s-au prezentat la Biroul de Investigații Criminale pentru a depune plângerile penale și pentru a da declarații cu privire la teribilul incident al cărui protagoniști au fost.Tinerii, Alexandru Andrei Strîm-beanu, de 26 ani, și Ionuț Lanț, au povestit că, luni seara, se aflau în mașină, în fața fast-food-ului Rally and Hot de pe strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, din stația de autobuz, și așteptau să ia de mâncare, când au fost atacați.Au vrut să-i scoată din mașină„Stăteam în mașină, cu geamul deschis și au venit, unul mi-a tras direct un pumn în cap, apoi a deschis portiera. Au tăbărât pe mine, mă loveau și încercau să mă dea jos din mașină. Nu au reușit pentru că prietenul meu mă ținea și în plus, m-am prins și eu cu o mână de volan. Mi-am acoperit capul, iar ei mă loveau”, își amintește Alexandru Strîmbeanu.Amicul lui a reacționat rapid, a reușit să blocheze portiera și să bage în marșarier mașina, lovind însă un autobuz 43, care se afla staționat în spatele autoturismului. Atunci au fugit agresorii. Nu înainte însă de a fura mai multe bunuri.„Mi-au luat portofelul, pe care-l aveam în mânerul de pe portieră. Aveam în portofel actele de la mașină și 2.200 de lei, bani trimiși de părinții mei pentru a plăti taxa la facultate. Mi-au luat și lanțul de la gât și au încercat să-mi ia și telefonul, mi-au dat peste mână”, a povestit Alexandru Strîmbeanu.Totul s-a întâmplat în câteva minute și, deși în stația de autobuz era multă lume, nimeni nu a îndrăznit să intervină.Cât privește motivul pentru care au ajuns victimele unei astfel de agresiuni, Alexandru Strîmbeanu crede că bătăușii sunt, cel mai probabil, dealeri de etnobotanice, dornici de răzbunare.„Cred că este vorba despre o răzbunare. L-am recunoscut pe unul dintre agresori ca fiind unul din cartier, îl știu din vedere, i se spune «Puștiu». Știu că este dealer de etnobotanice. În urmă cu ceva vreme, pe unii dintre dealerii aceștia i-a prins Poliția și se gândesc să i-am denunțat noi. De altfel, acum vreo lună, mi-a fost spartă mașina. Era parcată în spate la Silvian, în zona Casa de Cultură, iar atunci mi-au furat legitimația, permisul auto și buletinul”, ne-a spus tânărul, care este și membru al Asociației Internațional Antidrog.„Am spus că vreau să intre la pușcărie toți dealerii!“Mai mult, tânărul spune că și-a exprimat și în public dezacordul față de traficul de etnobotanice, care pare să pună stăpânire pe tot mai mulți tineri din Constanța.„Eram într-o casă de pariuri sportive de la Tic Tac și am spus că vreau să intre la pușcărie toți dealerii de etnobotanice. Erau și respectivii prin zonă și probabil m-au auzit”, a adăugat victima.Luni seară, după cele întâmplate, cei doi tineri au fost transportați la spital, unde au primit îngrijiri medicale, fără a rămâne internați.Ieri, polițiștii au adus la audieri doi suspecți, unul din Lumina și unul din Constanța, urmând să stabilească dacă au avut vreo implicare în incident. Anchetatorii urmează să stabilească și încadrarea juridică a faptelor, autorii riscând să fie acuzați de tâlhărie, vătămare corporală și distrugere.