„Război” procurori vs. judecători în scandalul de la Mangalia!

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursul declarat de Nikitas Simion, directorul general de la Callatis Therm SA Mangalia, împotriva deciziei Judecătoriei Mangalia prin care s-a emis mandat de arestare preventivă pe numele său pentru o perioadă de 15 zile pentru comiterea infracțiunilor de șantaj și abuz în serviciu contra intereselor publice.Nikitas Simion a ținut să facă anumite precizări în fața magistraților de la Tribunalul Constanța prin care s-a subliniat faptul că a făcut toate demersurile pentru furnizarea agentului termic în Mangalia, la o calitate bună.„Eu mi-am îndeplinit toate obligațiile în ceea ce privește colaborarea cu Primăria Mangalia privind furnizarea agentului termic. Am făcut toate demersurile posibile pentru a asigura furnizarea agentului termic la un nivel de calitate optimă.Blocajul a venit din partea Primăriei Mangalia, care nu și-a achitat obligațiile financiare și nu a existat acea hotărâre de Consiliu Local cu privire la majorarea prețului gigacaloriei, deși au existat hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de un an de zile prin care era obligată să facă acest lucru.Datoriile Primăriei față de firma noastră s-au cumulat începând cu 1 ianuarie 2011, totalizând, din perioada 2009 - 2011, aproximativ 90 de miliarde de lei vechi. Fac precizarea că, deși am obținut majorarea de preț, aceasta nu a fost pusă în practică, astfel că am funcționat în pierdere.În decembrie 2011 nu am mai avut lichidități și nu am mai avut cum furniza căldură. Vreau să accentuez această problemă, pentru că sunt aici (n.r. - în boxa acuzaților), deși nu ar fi trebuit”, a spus Nikitas Simion.„Nu am făcut nici un șantaj!”În ceea ce privește rezervele de combustibil ce ar fi trebuit să existe, Simion a spus că au existat acele rezerve impuse de lege, dar societatea nu avea capacitatea de a depozita combustibil, astfel încât exista un contract cu furnizorul Rompetrol Rafinare SA privind asigurarea stocurilor de combustibil.„În ceea ce privește infracțiunea de șantaj…, eu am trimis adresă oficială către Primăria Mangalia în care se solicita ceva comercial, ceea ce ne era îndreptățit să ni se ofere, conform contractului. Să se spună că «am oprit intenționat» este neadevărat. Întreruperea furnizării s-a făcut exact atunci când s-a terminat combustibilul, iar acest lucru am adus la cunoștință Primăriei Mangalia cu mult timp înainte.Toată pierderea noastră este din cauza nemajorării de prețuri. Debitul datorat de Primărie constă în nemajorarea de preț a gigacaloriei.Eu am preluat firma în cursul lunii ianuarie 2011, când exista acel stoc de rezervă, dar care pe parcursul lui 2011 s-a diminuat, rămânând efectiv fără combustibil, a explicat judecătorilor dirctorul general de la Callatis Therm.„Consider că sunt nevinovat. Nu am făcut nici un șantaj, am cerut doar drepturile statuate prin hotărâri judecătorești. Eu am făcut sute de adrese către Primărie, am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a rezolva problema.Pentru a reface stocul, pe tot parcursul lui 2011, am făcut adrese către Primărie pentru ca aceasta să-și achite datoriile și a da acea hotărâre de Consiliu Local pentru majorarea de preț.Au existat cel puțin cinci negocieri pentru aprobarea unei linii de credit bancar. Pentru că noi am mers în pierdere, băncile ne-au refuzat.Mai mult, în luna iunie 2011, acționarul majoritar a solicitat majorarea capitalului social cu 500.000 de euro, Consiliul Local a cerut 30 de zile să dea un răspuns, dar nu l-a dat”, a mai completat Nikitas Simion.Procurori „incompetenți”?!Avocatul lui Nikitas, Adrian Petrescu, a invocat excepția privind necompetența materială a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, solicitând ca instanța să constate că nu procurorii de la acest parchet trebuiau să facă ancheta în situația de față, ci cei de la Departamentul Național Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța.Prin urmare, toate actele de urmărire penală efectuate până în prezent, implicit propunerea de arestare, ar fi lovite de nulitate absolută. Avocatul a susținut apoi că avem de-a face cu un contract comercial, care nu a fost respectat de Primăria Mangalia, lucru care a dus la sistarea furnizării de apă caldă și căldură către populație în miez de iarnă.„În luna ianuarie 2012, a fost semnat un protocol între Primărie și SC Callatis Therm SA în care se angajează că vor plăti o datorie de aproximativ 75 miliarde de lei vechi, protocol care nu a fost respectat”, a mai spus Petrescu.Magistrații de la Tribunalul Constanța au deliberat și hotărât, în cele din urmă, respingerea propunerii de arestare și lăsarea în libertate a lui Nikitas Simion, considerând că nu există probe la dosar care să indice vinovăția sa, neluând, prin urmare, nicio altă măsură preventivă.