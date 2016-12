Război cu pieţarii clandestini. Poliţia le confiscă zarzavaturile, dar şi banii şi maşinile cu care transportă marfa

3

Opinie

Domnilor problema nu e a batranelor care au un petic de gradina si vand la colt de strada. Un kg de rosii pe varianta e 2 lei si ceva in piata e 4 lei, un kg de vinete 1 leu in piata 2 lei s.a.m.d.cati din cei care vand in piata la taraba pot dovedi ca au un teren care il lucreaza si au si produsele pe care le vand pe el poate 2% restul cumpara dupa varianta sau de prin satele apropiate si le revand in piata. Actele se fac in complicitate cu primari asociatii s.a.m.d.. E normal ca daca cei care vand pe trotuar dau cu 50 de bani mai ieftin sa beneficieze de protectia consumatorilor.