RATC: 26 de amenzi şi 30 de procese verbale, în 24 de ore

3

Comentariu

Circul pe peste 15 ani cu abonament pe ruta 43. Mi-am luat bilet de calatorie pentru o zi deoarece mi se terminase abonamentul si intram in concediu si am decis sa circul cu bilet pentru o zi. Nesansa mea ca in aceea zi ploua torential, am compostat bilet, m-a vazut toti calatorii din troleu dar fiind ud pe maini si hainele de pe mine deasemenea, s-a sters putin tusul de pe bilet. A venit controloarele care bineinteles ma vad aproape zilnic pe traseu de atatia ani de zile. Mi-au dat amenda 100 lei pe care bineinteles am platit-o. Dar in troleu erau si 2 tiganci pe care controloarele s-au facut ca nu le vede. Si atunci va intreb eu: unde este dreptatea oameni buni? Nu sunt niste hoate si impertinente controloarele? Pai sa nu fac scandal de cate ori le vad pe traseu si ma minunez de aceste controloare incompetente care se fac ca nu vad tiganii din trolee? De ce atata nedreptate?