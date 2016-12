Răsturnat cu tirul la ieşirea din Lazu

Răsturnat cu tirul la ieșirea din Lazu

Un bărbat care conducea un tir în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice s-a răsturnat cu autovehiculul la ieșirea din localitatea Lazu.Totul s-a întâmplat marți seara, la ora 20,15, când Valentin P., de 36 de ani, din Năvodari, care conducea un autotren pe DN 39, dinspre Constanța spre Agigea, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 1,26mg/l alcool pur în aerul expirat, din cauza neatenției în conducere, ajungând la ieșire din localitatea Lazu, s-a răsturnat în afara părții carosabile.Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, spun polițiștii. Șoferului i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.