RAR va schimba cărţile de identitatea ale maşinilor. Ce modificări vor fi aduse

După 21 de ani!

RAR va schimba cărțile de identitatea ale mașinilor. Ce modificări vor fi aduse

Cărțile de identitate ale tuturor autovehiculelor vor fi schimbate, iar două taxe vor fi eliminate. Ultima modificare a fost făcută în 1993, iar reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) consideră că actualele cărți sunt „documente primitive“.În prezent, cărțile de identitate auto sunt, de fapt, formulare ce conțin nu mai puțin de patru pagini. Acestea oferă informații despre datele tehnice și de identificare ale autovehiculului, precum și datele despre proprietarii succesivi ai acestuia. O problemă ce se regăsește în forma actuală a documentului este aceea că nu prezintă norma de poluare cu codificare completă, în varianta Directivei Uniunii Europene. Noile cărți de identitate vor conține mai multe elemente tehnice care lipsesc în prezent și care îi încurcă pe șoferi, mai ales la controalele din afara granițelor.Anunțul despre modificarea cărților de identitate a fost făcut de Flaviu Câmpeanu, director tehnic al Registrului Auto Român (RAR). „Vom schimba modelul cărții de identitate, sper în acest an. Noul model al cărții de identitate, după ce va trece prin furcile caudine ale tuturor ministerelor implicate și se va naște, va cuprinde toate datele de care aveți nevoie, va fi o oglindă a certificatului de omologare european”, a afirmat Flaviu Câmpeanu.Vor fi eliminate două taxeDirectorul tehnic a mai explicat că noile cărți de identitate vor avea și o rubrică în care să fie completate mai multe detalii despre mașină precum existența unui cârlig de remorcare, folia de pe geamuri, sau portbagajul.„Cărțile nu se vor schimba brusc, ci treptat, la ieșirea din viață a fiecărei cărți de identitate a autovehiculelor, la distrugerea sau la pierderea ei”, a spus Flaviu Câmpeanu. Noua cartea de identitate a vehiculului va conduce la dispariția a cel puțin două taxe, respectiv de înregistrare națională pentru dealeri și de anulare a cărții de identitate, a arătat reprezentantul RAR.„Alți bani pentru o altă distracție“„Poate că e bine, poate că nu e bine că le schimbă. Nu cred că stătea nimeni în loc de astfel de modificări. Dar dacă mai elimină din taxe, atunci ne convine”, ne-a spus Radu Manolache (44 de ani), taximetrist.Alți șoferi sunt de părere că era necesară o schimbare adusă cărților de identitate, însă păstrează o doză de scepticism. „Dacă tot ne aliniem la norme europene și vrem să fim și noi în rând cu țările civilizate, atunci astfel de schimbări zic eu că sunt binevenite. Sper doar ca lucrurile să nu se transforme într-o altă modalitate prin care vom trebui să mai dăm alți bani pentru o altă distracție, așa cum se fac treburile în România”, spune Ionuț Moldoveanu (30 de ani), agent comercial.„Nu am fost înștiințați oficial“Deocamdată, la RAR Constanța nu a fost trimisă nicio informare oficială despre modificările ce vor fi aduse cărților auto. „Lumea evoluează repede și este normal să intervină astfel de schimbări. Nu am fost înștiințați în mod oficial despre aceste modificări, însă cu siguranță vom ști în momentul în care va fi luată o decizie la nivel înalt”, a declarat Adrian Bizineche, directorul RAR Constanța.