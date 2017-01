Răfuieli între fete de gimnaziu, la Medgidia

La Medgidia, violența stradală ia proporții pe zi ce trece. Cel puțin așa sunt de părere o parte dintre părinții copiilor care frecventează școlile din localitate. O mamă ne-a sunat, ieri, disperată la redacție ca să ne povestească despre fata sa, care a fost bătută de un grup de eleve, sâmbătă seara, chiar sub ochii ei, la parterul blocului în care locuiește. Nu este prima dată când i se întâmplă asta și nici nu este primul caz de acest gen. Din spusele femeii, violența între elevi a luat o amploare inimaginabilă, iar autoritățile și conducerile școlilor stau cu mâinile în sân. Totul s-a întâmplat în centrul orașului Medgidia, respectiv pe strada Republicii, sâmbătă seara, în jurul orei 20. Deși în zonă erau mai multe persoane, nimeni nu a intervenit în bătaia pe care un grup de fete o administra fiicei Corinei Bobe Vorniceanu. Femeia se afla întâmplător la balcon, la etajul unu, și a rămas înmărmurită când și-a văzut fata, în primă fază, fugărită de un grup de tinere, iar apoi chircită la pământ și primind pumni și picioare cu nemiluita. Până să coboare din bloc, Corina, fata ei, de 12 ani, a încasat lovituri, iar când a scăpat-o din mâinile grupului violent, tremura și plângea. Ieri am stat de vorbă cu victima, Corina Năstruț, de 12 ani, elevă în clasa a 7-a la Școala nr. 1 Constantin Brâncuși, din localitate. Copila ne-a povestit cum a început totul. „Eram pe drum. Mi-au spus (n.r. - fetele care au devenit la scurt timp violente) să stau să îmi spună ceva. Atunci mi-au spus că de ce am scos vorbe despre ele, că ar fi făcut sex cu un anumit băiat? Eu am negat, dar m-au luat la bătaie. M-au fugărit până în fața blocului și m-au lovit cu pumnii și picioarele” - ne-a declarat Corina. Culmea, în fața blocului se aflau mai multe persoane, bătrâni care stăteau de vorbă. Nimeni nu a intervenit pentru a o scoate pe copilă din mâinile agresoarelor. Corina ne-a povestit că le cunoaște pe fetele care au bătut-o mai mult din vedere. Știe cu certitudine că ele sunt eleve la Școala nr. 6 din Medgidia, le știe, de asemenea, prenumele, pe care, deocamdată, nu le vom face publice. O mamă disperată Mama Corinei ne-a spus că, în Medgidia, astfel de violențe sunt la ordinea zilei și că se înmulțesc pe zi ce trece. Fata ei a mai fost victima unei astfel de agresiuni în urmă cu un an. Ea spune că agresoarele au fost tot de la Școala nr. 6. Atunci s-a prezentat la directorul instituției, căreia i-a povestit cele petrecute și l-a rugat să îi dea adresele părinților fetelor implicate pentru a merge să discute cu părinții lor. „Deși doamna directoare Popa mi-a spus că va cerceta cazul și că îmi va da un răspuns, nu a luat nici un fel de măsură. Dacă atunci se făcea ceva, sunt sigură că nu se mai ajungea, astăzi, ca fiica mea să fie iar bătută. Eu cred că este plătită de părinții copiilor care fac astfel de probleme!“ - ne-a spus supărată femeia. „Agresiunea în școli, la Medgidia, este la ordinea zilei și nimeni nu ia nicio măsură. Am avut fata, o perioadă, la Școala nr. 4. Acolo era bătută din două în două zile. Am mutat-o la Școala nr. 1, crezând că nu va mai avea parte de așa ceva…“ - ne-a spus femeia deznădăjduită, pentru că nu știe ce să facă pentru a-și vedea copilul în siguranță. După ce fata ei a fost bătută sâmbătă seara, Corina Bobe Vorniceanu s-a prezentat la Poliția din localitate. Acolo i s-a spus că singura soluție pentru situația ei este să discute cu polițiștii de proximitate, dar acest lucru nu e posibil decât luni dimineața. Prin urmare, abia astăzi va fi înregistrată o plângere la Poliție. Cazul Corinei nu este singular O altă elevă, care dorește să își păstreze anonimatul, pentru că părinții ei nu au aflat că a fost bătută, ne-a povestit cum a fost ciomăgită bine, în urmă cu o săptămână, tot sâmbăta, de zilele Medgidiei, de un grup de fete de la Școala nr. 6. „S-a întâmplat sâmbătă, în urmă cu o săptămână. A fost o discuție între noi, care a pornit de la un meci de handbal. Pentru că în timpul meciului una dintre fete mă zgâriase, m-am dus să vorbesc cu ele. M-au înjurat, așa că le-am înjurat și eu. Apoi au sărit pe mine. M-au lovit cu pumnii și picioarele“ - ne-a povestit eleva, care este terorizată de gândul că familia sa ar putea afla de acest incident. Este posibil ca ei să-i fie frică și de consecințe; dacă ar povesti profesorilor și polițiștilor prin ce a trecut, iar aceștia vor lua măsuri împotriva fetelor bătăușe, ele ar putea apoi să se răzbune pe ea. Se pare că, la Medgidia, se înregistrează un adevărat fenomen al violențelor între copiii de gimnaziu sau liceu. Părinții sunt îngroziți știind că își trimit copiii la școală, iar ei ar putea ajunge la spital sau în altă parte. Cel mai grav este că autoritățile nu par a se implica în astfel de situații, pentru a putea stopa un astfel de fenomen care se află în plină ascensiune. Cel mai grav este că, de la o simplă bătaie în stradă, se poate ajunge la adevărate tragedii. Astăzi, vom lua legătura cu directorii celor două școli și cu polițiștii din Medgidia și vom reveni cu amănunte.La Medgidia, violența stradală ia proporții pe zi ce trece. Cel puțin așa sunt de părere o parte dintre părinții copiilor care frecventează școlile din localitate. O mamă ne-a sunat, ieri, disperată la redacție ca să ne povestească despre fata sa, care a fost bătută de un grup de eleve, sâmbătă seara, chiar sub ochii ei, la parterul blocului în care locuiește. Nu este prima dată când i se întâmplă asta și nici nu este primul caz de acest gen. Din spusele femeii, violența între elevi a luat o amploare inimaginabilă, iar autoritățile și conducerile școlilor stau cu mâinile în sân. Totul s-a întâmplat în centrul orașului Medgidia, respectiv pe strada Republicii, sâmbătă seara, în jurul orei 20. Deși în zonă erau mai multe persoane, nimeni nu a intervenit în bătaia pe care un grup de fete o administra fiicei Corinei Bobe Vorniceanu. Femeia se afla întâmplător la balcon, la etajul unu, și a rămas înmărmurită când și-a văzut fata, în primă fază, fugărită de un grup de tinere, iar apoi chircită la pământ și primind pumni și picioare cu nemiluita. Până să coboare din bloc, Corina, fata ei, de 12 ani, a încasat lovituri, iar când a scăpat-o din mâinile grupului violent, tremura și plângea. Ieri am stat de vorbă cu victima, Corina Năstruț, de 12 ani, elevă în clasa a 7-a la Școala nr. 1 Constantin Brâncuși, din localitate. Copila ne-a povestit cum a început totul. „Eram pe drum. Mi-au spus (n.r. - fetele care au devenit la scurt timp violente) să stau să îmi spună ceva. Atunci mi-au spus că de ce am scos vorbe despre ele, că ar fi făcut sex cu un anumit băiat? Eu am negat, dar m-au luat la bătaie. M-au fugărit până în fața blocului și m-au lovit cu pumnii și picioarele” - ne-a declarat Corina. Culmea, în fața blocului se aflau mai multe persoane, bătrâni care stăteau de vorbă. Nimeni nu a intervenit pentru a o scoate pe copilă din mâinile agresoarelor. Corina ne-a povestit că le cunoaște pe fetele care au bătut-o mai mult din vedere. Știe cu certitudine că ele sunt eleve la Școala nr. 6 din Medgidia, le știe, de asemenea, prenumele, pe care, deocamdată, nu le vom face publice. O mamă disperată Mama Corinei ne-a spus că, în Medgidia, astfel de violențe sunt la ordinea zilei și că se înmulțesc pe zi ce trece. Fata ei a mai fost victima unei astfel de agresiuni în urmă cu un an. Ea spune că agresoarele au fost tot de la Școala nr. 6. Atunci s-a prezentat la directorul instituției, căreia i-a povestit cele petrecute și l-a rugat să îi dea adresele părinților fetelor implicate pentru a merge să discute cu părinții lor. „Deși doamna directoare Popa mi-a spus că va cerceta cazul și că îmi va da un răspuns, nu a luat nici un fel de măsură. Dacă atunci se făcea ceva, sunt sigură că nu se mai ajungea, astăzi, ca fiica mea să fie iar bătută. Eu cred că este plătită de părinții copiilor care fac astfel de probleme!“ - ne-a spus supărată femeia. „Agresiunea în școli, la Medgidia, este la ordinea zilei și nimeni nu ia nicio măsură. Am avut fata, o perioadă, la Școala nr. 4. Acolo era bătută din două în două zile. Am mutat-o la Școala nr. 1, crezând că nu va mai avea parte de așa ceva…“ - ne-a spus femeia deznădăjduită, pentru că nu știe ce să facă pentru a-și vedea copilul în siguranță. După ce fata ei a fost bătută sâmbătă seara, Corina Bobe Vorniceanu s-a prezentat la Poliția din localitate. Acolo i s-a spus că singura soluție pentru situația ei este să discute cu polițiștii de proximitate, dar acest lucru nu e posibil decât luni dimineața. Prin urmare, abia astăzi va fi înregistrată o plângere la Poliție. Cazul Corinei nu este singular O altă elevă, care dorește să își păstreze anonimatul, pentru că părinții ei nu au aflat că a fost bătută, ne-a povestit cum a fost ciomăgită bine, în urmă cu o săptămână, tot sâmbăta, de zilele Medgidiei, de un grup de fete de la Școala nr. 6. „S-a întâmplat sâmbătă, în urmă cu o săptămână. A fost o discuție între noi, care a pornit de la un meci de handbal. Pentru că în timpul meciului una dintre fete mă zgâriase, m-am dus să vorbesc cu ele. M-au înjurat, așa că le-am înjurat și eu. Apoi au sărit pe mine. M-au lovit cu pumnii și picioarele“ - ne-a povestit eleva, care este terorizată de gândul că familia sa ar putea afla de acest incident. Este posibil ca ei să-i fie frică și de consecințe; dacă ar povesti profesorilor și polițiștilor prin ce a trecut, iar aceștia vor lua măsuri împotriva fetelor bătăușe, ele ar putea apoi să se răzbune pe ea. Se pare că, la Medgidia, se înregistrează un adevărat fenomen al violențelor între copiii de gimnaziu sau liceu. Părinții sunt îngroziți știind că își trimit copiii la școală, iar ei ar putea ajunge la spital sau în altă parte. Cel mai grav este că autoritățile nu par a se implica în astfel de situații, pentru a putea stopa un astfel de fenomen care se află în plină ascensiune. Cel mai grav este că, de la o simplă bătaie în stradă, se poate ajunge la adevărate tragedii. Astăzi, vom lua legătura cu directorii celor două școli și cu polițiștii din Medgidia și vom reveni cu amănunte.