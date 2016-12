Rafinăria Petromidia funcţionează la turaţie maximă. Urmează investiţii uriaşe

Rafinăria Petromidia funcționează la turație maximă. Urmează investiții uriașe

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a rezultatului net consolidat în primul trimestru al anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 (-98%), valoarea negativă atinsă fiind de aproximativ 518.000 dolari, față de cea de 26,8 milioane dolari, din primul trimestru al anului 2014.Evoluția indicatorului a fost susținută de creșterea cantităților de materie primă procesată de cele două rafinării operate de companie - Petromidia Năvodari (+5%) și Vega Ploiești (+25%), flexibilitatea proceselor de prelucrare și reducerea costurilor operaționale, în urma investițiilor realizate în dezvoltarea instalațiilor de producție. La finalul anului 2014, rezultatul net consolidat al companiei a fost îmbunătățit cu 40% (de la -95 milioane dolari în 2013 la -58 milioane dolari în 2014), pe fondul creșterii producției la capacitate maximă (cinci milioane tone) și a indicatorilor de performanță în ceea ce privește eficiența energetică, randamentele produselor petroliere, costul de procesare.Evoluția cotației internaționale a țițeiului, care a avut o scădere cu aproximativ 50% în primul trimestru al anului 2015 față de primul trimestru al anului 2014, dinamica prețurilor finale ale produselor petroliere (-43% pentru benzină, -44% pentru motorină), precum și aprecierea cu 20% a cursului mediu valutar RON/USD au influențat negativ rezultatele obținute de companie în primul trimestru din 2015.Exporturile companiei Rompetrol Rafinare au crescut în volum cu 5% în primul trimestru al acestui an, însă valoarea acestora (365 milioane dolari) a înregistrat un trend descendent, pe fondul scăderii pieței de profil, a cotațiilor țițeiului și ale produselor finite.Investiții uriașe Pentru acest an, compania estimează investiții de aproximativ 112 milioane dolari, pentru continuarea lucrărilor uzuale de mentenanță și derularea lucrărilor de suport operațional. Acestea sunt efectuate pentru îmbunătățirea condițiilor tehnologice și maximizarea randamentelor în urma prelucrării țițeiului. Revizia generală a rafinăriilor Petromidia și Vega presupune o investiție de 88 milioane dolari.Petromidia reprezintă 43% din capacitatea de rafinare a României, are o capacitate de prelucrare de peste cinci milioane tone/an, iar investițiile totale realizate de KMG International și KazMunayGas pentru această platformă se ridică la peste 1,3 miliarde dolari.Cifra de afaceri brută a companiei Rompetrol Rafinare a atins 758 milioane dolari în primul trimestru al acestui an, în scădere cu 34% față de aceeași perioadă a anului 2014, fiind influențată de condițiile pieței produselor petroliere.Rafinăria Petromidia a procesat 1,2 milioane tone în primul trimestru al anului 2015, în creștere cu 6,2% față de perioada similară a anului trecut. În 2014, rafinăria a înregistrat un record istoric al materiilor prime procesate - peste 5 milioane tone și a funcționat în flux continuu, fără opriri, pentru 365 de zile, volumul de materie primă procesată fiind de 13.800 de tone/zi. În acest prim trimestru, gradul de utilizare a crescut la aproximativ 95%, cu aproape 5% față de perioada similară a anului trecut.Operarea instalațiilor de pe platformele industriale Petromidia și Vega se realizează în acord cu cele mai ridicate standarde de performanță, asigurând în același timp respectarea angajamentelor asumate privind protecția mediului.