Radu şi Alexandru Mazăre, trimişi în judecată pentru luare de mită şi fals în declaraţii

Radu și Alexandru Mazăre, trimiși în judecată pentru luare de mită și fals în declarații

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre este cercetat în dosarul locuințelor sociale „Henri Coandă” și este acuzat de luare de mită și fals în declarații. Alături de fostul edil este judecat și fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, dar și Avraham Morgenstern.„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului MAZĂRE RADU ȘTEFAN, la data comiterii faptelor primar al municipiului Constanța, cu privire la săvârșirea unei infracțiunilor de:- luare de mită,- fals în declarații (3 infracțiuni),și în stare de libertate, a inculpaților, MAZĂRE ALEXANDRU, senator în Parlamentul României, cu privire la săvârșirea unei infracțiunilor de:- complicitate la luare de mită;- fals în declarații (3 infracțiuni),MORGENSTERN AVRAHAM, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: Inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al Municipiului Constanța, a lansat, la începutul anului 2011, programul de construire locuințe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al mun. Constanța. Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a dorit să își asigure câștigarea licitației ce urma să fie organizată.Astfel, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis primarului municipiului Constanța, Mazăre Radu Ștefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câștigarea licitației ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).Precizăm că din suma totală de 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferați către contul personal al primarului Mazăre Radu Ștefan și 80.000 de euro către contul pus la dispoziție de fratele său Mazăre Alexandru, ambele fiind deschise la o bancă din Israel.Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate. În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Mazăre Radu a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu (ex. inițierea unor hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Morgenstern Avraham).În declarațiile de avere formulate în perioada 2011-2012, inculpații Mazăre Radu Ștefan și Mazăre Alexandru nu au menționat conturile personale deschise la o unitate bancară din Israel și nici sumele de bani virate cu titlu de mită de către omul de afaceri. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Mazăre Radu Ștefan și Mazăre Alexandru. De asemenea, s-a mai dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de 18.550 euro și 114 dolari USA ridicate de la inculpatul Mazăre Radu Ștefan cu ocazia percheziției domiciliare.Pe parcursul anchetei penale, procurorii au utilizat documente bancare obținute în cadrul activității de cooperare judiciară în materie penală cu autoritățile competente din Israel, Cipru, Lichtenstein și Austria. Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispusă în cauză”, se arată în comunicatul emis astăzi de Direcția Națională Anticorupție.