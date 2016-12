RADU MAZĂRE VA FI CERCETAT ÎN LIBERTATE. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă

7

voi, astia cu ”dreptatea”

sunteti cu mintile imprastiate? Deocamdata s-a judecat doar cum sa fie judecat tov. nazist tzopaitor. Arestat sau in libertate. In nici un caz nu s-a solutionat problema. Idolul vostru (sau capul mafiei locale) nu a fost gasit nevinovat. S-a dispus doar judecarea lui in libertate. Atit. (Asa cum s-a intimplat cu toti cei judecati si condamnati pina acum: Nastase, cei 8 din lumea fotbalului, Mitica Dragomir etc.) In rest, vom vedea. Ala cu Nana: cei care au dat pamintul abuziv la proprietarii care au vindut italianului (70 ha) sunt primari si prefecti PSD/PC/PNL. Si trebuie sa fie condamnati, dupa cum prevede legea. Cumparatorul de buna credinta de la un tert, nu este vinovat cu nimic si nu este pedepsit de legea din Rromanik. Iar legile au fost facute de voi si ai vostri...