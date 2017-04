RADU MAZĂRE la un pas de a-şi afla sentinţa / Judecătoarea a grăbit procesul pentru că îi pleca bona

RADU MAZĂRE la un pas de a-și afla sentința / Judecătoarea a grăbit procesul pentru că îi pleca bona

Scene fără precedent în instanță, la procesul fostului primar al Constanței, Radu Mazăre. Judecătoarea care instrumentează dosarul le-a cerut avocaților să nu vorbească prea mult pentru că se grăbește să ajungă acasă până la ora 19, înainte de a pleca bona care are grijă de copil.Dosarul lui Radu Mazăre durează de 9 ani și prejudiciul este de peste 100 de milioane de euro. Nici mai mult nici mai puțin de 104 termene a avut acest dosar în care fostul edil al Constanței este acuzat de abuz în serviciu și de fals în înscrisuri.Apărătorii lui Radu Mazăre au cerut la Curtea de Apel București achitarea fostului primar al municipiului Constanța în dosarul plajelor retrocedate, pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de reprezentanții Consiliului Local, iar Prefectura nu a avut obiecții în urma votului."Încep cu vânzarea Cazinoului, pentru că doar Radu Mazăre a fost trimis în judecată pentru acest lucru. La vânzarea Cazinoului am să invoc hotărârile Consiliului Local. Nu există niciun fel de descriere a faptei. (...) Am să încep cu legea care reglementează atribuțiile primarului și cele ale Consiliul Local, Legea 215 alineatul 5 vorbește despre autonomia autorităților locale. Domnul Mazăre e trimis în judecată că a vândut imobilele aferente. Să vedem dacă potrivit 215 putea să semneze. În prima legislatură s-a dispus oportunitatea vânzării acestor imobile. În 2004 s-a schimbat Consiliul Local. Comisia de vânzare era formată din 13 persoane, consilieri, pentru că era vorba de imobile din patrimoniul privat al primăriei. Consiliul Local a decis Comisia, nu primarul. În procesul-verbal de negociere se spune că «Municipiul Constanța mandatat de către Consiliul Local...»", a arătat apărătorul lui Mazăre în fața instanței, adăugând că, după aceea, Comisia mandatată de Consiliul Local a transmis tot dosarul către un notar care a verificat legalitatea actelor."În preambul se vorbește de toate hotărârile Consiliului Local și de raportul de expertiză. Radu Mazăre punea în executare hotărârile Consiliului Local. Primarul nu are calitatea de a exercita cale de atac directă împotriva hotărârilor de Consiliu Local considerate nelegale, poate să facă doar sesizare prefectului. Primarul poate sesiza prefectul pentru că el e singura autoritate investită de Guvern. El poate ataca în 30 de zile în contencios administrativ și instanța decide. Prefecutul a comunicat că hotărârile sunt legale", a continuat avocatul.Apărătorul a mai arătat că dincolo de faptul că prefectul nu a sesizat instanța, legea contenciosului spune că orice persoană interesată poate face acest lucru și a explicat acuzațiile potrivit cărora Mazăre ar fi retrocedat domeniul public al statului."Am vrut și noi să vedem ce e cu zona costieră. Nu a fost inventariată până în 2004. Zona costieră nu există. La nivel local, aceste autorități au știut. Și consilierii au știut ce votează. Toate aceste terenuri care, prin rechizitoriu, sunt considerate domeniul public al statului sunt de domeniu privat. Dacă toți spun că e domeniul privat, trimit la prefect și prefectul nu atacă în contencios, atunci despre ce nelegalitate vorbim? Apreciez că acuzația vizând domeniul privat al municipiului Constanța se încheie cu o hotărâre a Consiliului Local din 2011 care prelua toate terenurile la municipalitate fără proprietar și le intabula. Tot ce s-a retrocedat aparținea domeniului privat. Patrimoniul municipiului a fost inventariat în baza unor hotărâri legale", a mai susținut avocatul fostului primar.Procesul continuă cu pledoariile celorlalți 35 de avocați, toate apărările urmând să fie ascultate în 5 aprilie, după care urmează ultimul cuvânt al inculpaților.