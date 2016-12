RADU MAZĂRE ŞI-A DAT DEMISIA DIN FUNCŢIA DE PRIMAR. Ce le-a scris MAZĂRE constănţenilor

RADU MAZĂRE ȘI-A DAT DEMISIA DIN FUNCȚIA DE PRIMAR. Ce le-a scris MAZĂRE constănțenilor

Radu Mazăre și-a înaintat, în urmă cu câteva minute, demisia din funcția de primar al municipiului Constanța. Demisia lui Radu Mazăre a fost depusă la secretarul general al municipiului Constanța. Motivul care a stat la baza hotărârii sale a fost hărțuiala la care a fost supus de procurorii DNA în ultimii 10 ani.Astăzi, 22 mai, domnul Radu Ștefan Mazăre și-a dat demisia din funcția de primar al municipiului Constanța.Demisia a fost înaintată Consiliului Local și primăriei municipiului Constanța și adusă la cunoștința prefectului județului Constanța, domnul Constantin Ion.Întrucât demisia conține și un mesaj pentru constănțeni, vă transmitem documentul înregistrat cu rugămintea de a-l publica integral."Vreau să mulțumesc sutelor de mii de oameni care m-au votat pe perioada celor 15 ani cât am fost primar. Constanța și constănțenii au fost sufletul și datoria mea în tot acest timp.Chiar dacă uneori am fost prea rebel sau nonconformist toată priceperea și energia mea mi-am dedicat-o comunității. Pentru greșelile făcute îmi cer iertare în fața tuturor.Dorința mea de a face bine orașului și locuitorilor săi nu justifică însă nedreptățile, stresul și chinul la care sunt supus de atâta vreme.Drept pentru care demisionez din funcția de primar al municipiului Constanța.Colegilor și prietenilor le sunt dator cu mult respect și considerație. Începând de astăzi nu-mi mai doresc o viață publică politică."Click aici pentru a vizualiza demisia in format PDF