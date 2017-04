RADU MAZĂRE. DOSARUL RETROCEDĂRILOR FRAUDULOASE. Ce declaraţii a făcut fostul primar la ultimul termen

RADU MAZĂRE. DOSARUL RETROCEDĂRILOR FRAUDULOASE. Ce declarații a făcut fostul primar la ultimul termen

Sâmbătă, 08 Aprilie 2017.

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre, judecat în dosarul retrocedărilor frauduloase de plaje, a spus, vineri, la ultimul termen al procesului de la Curtea de Apel București, că crede "cu tărie" și speră ca "expunerea media" și "încărcătura publică a procesului maraton" să nu afecteze soluția dată de către magistrați, potrivit Romania TV.Instanța a rămas în pronunțare în acest process, care a durat aproape nouă ani."După un proces dificil, maraton, cu expunere media și încărcătură publică, mă fugăresc ziariștii la fiecare termen, îmi pare teribil de rău nu pentru mine, ci pentru 36 de oameni nevinovați. Cred cu tărie și sper că această încărcătură publică nu va afecta soluția. De zece ani eu și toți acești oameni suntem acuzați că am furat 115 milioane de euro. Sigur, am încercat să explic public, de doi ani nu mai fac acest lucru. În expertiza judiciară depusă să rezulte că evaluările lui Dima au fost mai mari... e un mare semn de întrebare. Dumneavoastră ați binevoit și ați apelat la un expert, pentru că aveți altă meserie. La fel și eu. Ca să nu fim acuzați, am apelat atunci la evaluator și noi. Au fost atunci șase, șapte evaluatori, numai domnul Dima a fost acuzat că a subevaluat", a spus Mazăre la ultimul termen al procesului de la Curtea de Apel București.Fostul primar Radu Mazăre a spus că tot timpul s-a bazat pe specialiști și că, după ce a fost acuzat, a început să învețe și el."Nu am însă pretenția că sunt specialist. (...). Rechizitoriul abundă în acuzații cu caracter editorial. Încă nu înteleg, după 12 ani de zile, acuzațiile. Nu am cunoscut notificatorii și cumpărătorii, cu mici excepții: doamna Barbu și Pușcaș. (...) Doamna președintă, mă consider nevinovat și solicit și vă rog să ne achitați", a încheiat Mazăre.Apărătorii fostului primar ceruseră, în 3 aprilie, la Curtea de Apel București, achitarea acestuia în dosarul plajelor retrocedate, pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de către reprezentanții Consiliului Local, iar Prefectura nu a avut obiecții în urma votului.Cu cinci zile înainte, procurorii DNA ceruseră Curții de Apel București să dea pedepse maxime pentru Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Cristian Borcea în dosarul retrocedărilor frauduloase de plaje din județul Constanța, în timp ce pentru alți inculpați au solicitat să se constate încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris, în condițiile în care acest caz se judecă de aproape nouă ani.Primarul Radu Mazăre a fost trimis în judecată de DNA în 28 octombrie 2008, alături de 36 de persoane, între care foști și actuali funcționari din Primăria Constanța și Oficiul de Cadastru, mandatari și notari publici, în dosarul privind atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din municipiul Constanța, Mamaia, plajă și faleză.Prejudiciul în această cauză a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro, din care 77,77 milioane de euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane de euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța.