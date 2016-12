RADU MAZĂRE, CERCETAT ÎN LIBERTATE

3

pt 2 si pt 1

Condamnarea VINE. Si prea mult de asteptat nu este.Probele SUNT. Avocatii lui pot sta si in cur si in cap (se vor prostitua cu circumstante atenuante si caracterizari din tiganime ca ce baiat bun e el) Dar, FAPTA EXISTA si nu e una, ele exista la greu.Justitia isi va face treaba de asta ii este si frica !. El este si recidivist. Mai are o condamnare pt care l-a gratiat Iliescu (i se trage de la judecatoarea Moga Revi). Adunarea se face.