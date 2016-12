Radu Mazăre, audiat la DNA

1

Arest la domiciliu

Recomand arest la domiciliu cu 40 de fete in costum de baie cu buletinul in chilot...ca la secția de votare...ca asa-i place. Si daca nu se poate asa...control judiciar. HALAL JUSTITIE....HALAL ȚARĂ..... Ca noi de asta am crescut fete...sa le ...uta distinsul primar. Semnat. Un tată de fata.