Racolau fete şi le duceau la „produs“

Racolau fete și le duceau la „produs“

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei bărbați din Constanța, suspectați de proxenetism, au fost reținuți de către Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Constanța în colaborare cu ofițerii DGIPI, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Tamer Elvis Dumitru, de 34 de ani, Erdin Rasim, de 25 de ani, și Ali Ersin, de 20 de ani au fost ridicați din zona Piața Griviței. Aceștia sunt acuzați că le-au convins pe Florentina Gheorghe, de 23 de ani, și Elena Oancea, de 21 de ani, să practice prostituția, în special pe bulevardul Aurel Vlaicu, beneficiind, totodată, de banii pe care acestea îi câștigau. Dintre membrii grupării au mai fost identificați Elvis C., de 15 ani, Ali Tenur, de 29 de ani, și Ali Belgin, de 29 de ani, toți din Constanța. Față de minorul Elvis C., nu s-a luat nicio măsură preventivă, iar Ali Tenur și Ali Belgin nu au fost găsiți la domiciliile lor și nici nu s-au prezentat după ce au fost citați de către organele de urmărire penală. Ei sunt în continuare căutați atât de polițistii din cadrul IPJ Constanta în colaborare cu Serviciul de Investigații Criminale, cât și de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Corina BAGIE