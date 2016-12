Rablele invadează străzile Constanţei!

Efectele Timbrului de Mediu

Rablele invadează străzile Constanței!

Ușor, ușor, pe străzile din Constanța vom vedea tot mai multe mașini vechi. Constănțenii nu prea se mai pot „arunca“ la mașini noi, sau aproape noi, asta din cauza prețului de achiziție și, din păcate, de multe ori nici la cele care au o vechime rezonabilă.Numărul șoferilor care aleg varianta mașinilor trecute de prima tinerețe, aduse (sau nu) din afara țării, a tot crescut în ultimul an. Costă puțin și, la fel de important, valoarea vestitului Timbru de Mediu este mai mult decât rezonabilă în aceste cazuri.Rezultatul? Se vede o creștere semnifi-cativă a numărului autoturismelor vechi care se înmatriculează! De altfel, în urmă cu nu mult timp, chiar directorul general al Registrului Auto Român, George Adrian Dincă, preciza, în cadrul unui interviu, că vârsta medie a vehiculelor ce compun parcul auto național a crescut destul de mult, de la 8,63 ani în 2009, la 10,64 ani în primul semestru al lui 2013. Iar Constanța nu face notă discordantă.Multe mașini poluanteLa Înmatriculări se vede cel mai bine care este „trendul” în acest moment. Constănțenii fie aleg mașini noi sau aproape noi, fie tind să cadă în extrema cealaltă, lucru care se întâmpla mai rar până în urmă cu un an. De exemplu, într-una dintre zilele lui decembrie 2013, la Serviciul de Înmatriculări Constanța au ajuns, pentru a-și înmatricula noile achiziții, 40 de constănțeni. În respectiva zi, zece dintre autoturisme au fost noi, 17 au fost Euro 5 și Euro 6, câte trei Euro 3 și Euro 4, iar alte șapte Euro 2 și Noneuro.„Am constatat lucrul acesta (n.r. - o creștere a numărului de mașini vechi care au ajuns la Înmatriculări). În 2013, a crescut numărul de mașini mai vechi de 2000, anul de fabricație. Timbrul de Mediu care a intrat în vigoare la 15 martie 2013 are o valoare mică pentru mașinile cu Euro 2, Euro 1, Noneuro. Sub zece milioane costă, de regulă, pentru mașinile Euro 2, Euro 1 și Noneuro. Și atunci, dacă mașina valorează 1.000 de euro, maximum 2.000 de euro, mai plătește 500, 1.000 lei înmatricularea și gata, o înscrie!”, a explicat comisarul șef Marin Dincu, șeful compartimentului Înmatriculări Auto din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Timbrul de Mediu, pierderea vânzătoruluiAșadar, dacă în cazul mașinilor vechi valoarea Timbrului de Mediu nu este foarte mare - aceasta nu sare mult peste 1.000 de lei, în cazul autoturismelor Euro 3 și Euro 4 vorbim și de taxe care pot ajunge la 5.000 lei.Să luăm, spre exemplu, o mașină înscrisă în România în 2006 - un Golf. Atunci, proprietarul a plătit taxele vamale, taxe care au dispărut însă odată cu intrarea României în UE, atunci când a apărut taxa specială de primă în-matriculare. Dar mașina nu a suportat, până în prezent, taxa de poluare, sub nicio formă. Acum, dacă proprietarul ar vinde-o, noul proprietar este obligat să achite Timbrul de Mediu. Și, pentru mașina aceasta, care este Euro 3, timbrul ajunge la 4.500 lei. Bineînțeles, această sumă se vede în prețul cu care este scos autoturismul la vânzare, așadar proprietarul pierde din start o mie de euro.