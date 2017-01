Puteau fi salvate victimele tragediei de pe Siutghiol? Cum pot fi rezolvate situaţiile de criză

3

pentru admirator

domnule admirator, va invit sa mai citit inca o data ceea ce am scris mai sus. daca nu resusiti sa intelegeti, va explic eu: am scris ca sunt DE ACORD cu o astfel de educatie, aceasta trebuind sa inceapa din invatamantul primar, avansat spre cel liceal, la nivelul de cunoastere si intelegere pentru fiecare varsta. nu tintesc nici un astfel de post, dar nici nu am sa il las pentru "hei-rup"-isti ca dumneavoastra, domnule admirator. e vorba de putina psihologie, raportata la mentalitatea specifica zonei despre care discutam, a Constantei. voluntariatul pe care il doriti si sustineti nu functioneaza de nici o culoare, spre deosebire de alte zone geografice ale tarii. intelegeti ce vreau sa explic? daca nu, va sfatuiesc o pauza in urmarirea canalelor de televiziune specifice... in cazuri de urgenta, cineva trebuie sa fie leader, adica conducator, in sensul de a lua decizii responsabile si directe in privinta actiunilor ce trebuiesc facute. cand sunt trei grupe de voluntari diferite, acestea trebuiesc sa accepte autoritatea de conducere a unui for tutelar, autorizat si cu experienta in domeniul respectiv. sa va aduc aminte, domnule admirator, de faptul ca prefectul judetului din apuseni unde a cazut avionul, facea planurile de cautare si salvare pe UN PLIANT TURISTIC??? echipele de voluntariat se supun forului decizional pe responsabilitatea actiunilor respective. acele grupuri de voluntari trebuiesc separate din start. unii aduna gunoaie, altii intervin la stingere de incendii din natura, altii la dezapezire, altii la... nu poti fi voluntar polivalent... nu exista asa ceva. domnule admirator, din cauza unora ca dumneavosatra, spalat pe creier si uitandu-va doar la micimea lumii din jurul dumneavosatra, societatea din Constanta nu reuseste sa faca nimic. nici pe plan economic, nici pe plan cultural, sportiv si altele. sunteti reprezentantul clasic al votantilor "pachetelor electorale"... dar, spre fericirea noastra, a celor ce vrem cu adevarat sa miscam ceva, vremea voastra s-a dus. dar asta e o alta discutie.

Răspuns la: are dreptate d-nul Micu!

Adăugat de : admirator, 19 decembrie 2014

Nu stiu ce fel de specialist sunteti dvs.! Asta conteaza pentru dvs., ca d-nul Micu sa dea cu nume si prenume cine a revarsat chimicale si dejectii?!...