Putea fi prevenită tragedia de la Cernavodă? De ce nu sunt pedepsiţi şoferii beţi şi fără permis?

Toleranta zero pentru alcool la volan

Pana cand nu se va adopta un cod rutier care prevede zero toleranta pentru conducerea sub influenta substantelor narcotice si a alcoolului situatia de pe drumurile patriei nu se va schimba. Nu este numai vina politistilor, Este vina legilor prea blande si a opiniei publice care incurajeaza consumul de 1 -2 beri ca e la moda ca in UE...