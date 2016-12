Puştani cu permis auto la 16 ani

Puștani cu permis auto la 16 ani

La 16 ani, adolescenții se pot urca la volan și pot circula, legal, pe străzile din România. Legislația din țara noastră permite obținerea permisului auto înainte de majorat, dar minorii nu pot conduce orice mașină.Alexandra are 17 ani și este elevă la Colegiul de Arte „Regina Maria” din Constanța. Este o tânără conștiincioasă, cu rezultate bune la învățătură, astfel că părinții au fost de acord să ia lecții de șofat și să se urce la volanul unui autoturism, înainte de majorat.Am întâlnit-o în momentul în care se pregătea să susțină examenul practic pentru obținerea permisului auto. „Am o colegă care a făcut școala de șoferi, mi-a plăcut ideea și m-am hotărât să încerc”, ne mărturisește. Admite că a avut emoții când s-a urcat prima dată la volan, dar cu timpul le-a depășit. Stăpânește cu precizie volanul, iar instructorul auto are numai cuvinte de laudă la adresa ei. De altfel, a promovat examenul cu brio, numărându-se, astăzi, printre puținii adolescenți din Constanța cu permis auto.Nu va putea, însă, să se urce la volanul oricărei mașini, după cum ne precizează instructorul auto Ion Lipan, deținătorul singurei mașini-școală din categoria B1 pe care pot învăța adolescenții.„Autovehiculul trebuie să aibă o masă proprie de peste 400 kilograme, dar nu mai mare de 550 kilograme și să fie echipat cu un motor cu o putere de 20 kW”, specifică instructorul auto. În această categorie, se încadrează autoturisme precum Fiat 500, Aixam, Chatenet etc.Învață să șofeze pe un Fiat 500 retroCât privește singura mașină-școală din județul nostru pentru această categorie, este vorba despre un Fiat 500 retro, achiziționat din Germania, la prețul de 10.000 de euro. O micuță bijuterie pe roți, pe care, spune cu mândrie instructorul auto, a dat examenul auto și Răducu Mazăre, fiul primarului municipiului Constanța.Pentru a urma școala de șoferi, adolescenții trebuie să aibă, în primul rând, acordul scris al părinților. „Cursurile le pot începe cu trei luni înainte să împlinească 16 ani. Acordul părinților este foarte important, nu se poate altfel, iar pe lângă acesta, la dosar trebui să fie cazierul judiciar, copie și original, actul de identitate, la fel copie și original, iar ulterior se merge la controlul medical și psihologic. Cursurile au aceeași durată precum la categoria B”, explică Ion Lipan. Cât privește prețul, susține că este negociabil, dar mai ridicat decât la categoria B, adică peste 1.000 de lei. „Este o singură mașină în tot județul…”, se justifică acesta.Ați lăsa un adolescent la volan?De altfel, aspectul financiar este unul dintre motivele pentru care nu mulți copiii ce provin din familii cu posibilități își permit să obțină permisul înainte de 18 ani. Și asta pentru că autoturismele pe care le pot conduce ulterior, până la majorat au un preț piperat. De exemplu, un Chatenet la prima mână depășește 13.000 de euro. E drept, la second hand poate fi găsit și la 7.000 de euro (an de fabricație 2009) sau 10.000 (an de fabricație 2012). În schimb, Aixam-ul este mai ieftin, la second hand prețul fiind între 1.300 de euro (an fabricație 1998) și 7.500 de euro (an fabricație 2008). „Mulți părinți spun că nu are rost să dea atâția bani pentru o mașină, pentru doi ani!”, ne-a mărturisit un instructor auto.Pe de altă parte, un alt factor important o reprezintă vârsta „necoaptă”, românii fiind încă reticenți la ideea de adolescent în spatele unui volan, având în vedere și numeroasele accidente tragice, cauzate de beizadele. „E drept, cu mașinuțele acestea nu pot să depășească 100 km/oră, dar au fost atât de multe accidente cu adolescenți teribiliști, încât eu nu le-aș încredința o mașină pe mână”, ne-a mărturisit un alt instructor.