Puşlama de 14 ani, băgată după gratii pentru spargeri de maşini

Premieră la Constanța

Pușlama de 14 ani, băgată după gratii pentru spargeri de mașini

Polițiștii constănțeni atrag atenția: delicvența juvenilă a atins cote care-i îngrijorează. Puștani de 12 - 14 ani își petrec nopțile spărgând mașini sau magazine, iar când sunt prinși și duși la Poliție pentru audieri, practic le râd în nas anchetatorilor, căci știu că legea este indulgentă cu ei din cauza vârstei.Anchetatorii constănțeni au înregistrat o victorie, o premieră chiar în județul nostru: au strâns probe solide și au reușit să-i convingă pe judecători să-l aresteze pe unul dintre hoții din mașini cei mai înrăiți din județul nostru. Chiar dacă are 14 ani!Spargerile de mașini și în special de Dacii Logan, Dacii Duster sau Dacii Sandero s-au înmulțit considerabil atât în județul nostru, cât și în întreaga țară. Iar ceea ce este și mai alarmant este faptul că autotu-rismele sunt sparte, extrem de ușor, de puștani care nici nu au buletin încă.Unul dintre minorii care le-au dat numeroase bătăi de cap polițiștilor din Constanța, în ultimii doi ani, este Mihai Constantin C., de 14 ani. A spart zeci de mașini, este bănuit că a furat și din locuințe, atât în Constanța, cât și în Tulcea, ba chiar a și dispărut de acasă de mai multe ori, fiind dat în urmărire. În noaptea de marți spre miercuri, a fost prins din nou la furat. Astfel, puțin după miezul nopții, patrula de la Secția 4 Poliție l-a observat într-o mașină parcată pe strada Trotușului, când inspecta torpedoul. Nu a mai apucat să fure nimic, căci a fost prins în flagrant.Anturajul și teribilismul - acestea au fost motivele pentru care Mihai s-a apucat de furat. „Nu provine dintr-o familie cu probleme, din contră, părinții sunt extrem de îngrijorați și au colaborat foarte bine, atât cu noi, cât și cu specialiștii de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Până în urmă cu doi ani, învăța foarte bine, se număra printre premianții clasei. Dar, din cauza anturajului, a teribilismului caracteristic vârstei, s-a apucat de furat”, ne povestește comisarul Cătălin Zugravu, adjunctul Secției 4 Poliție. De altfel, anchetatorii spun că, la audieri, puștiul i-a impresionat cu cât lux de amănunte a reprodus, din memorie, interiorul unei mașini, chiar și la câteva luni de la spargere.„De obicei, pleca de acasă în jur de ora 22,00 și umbla până în jurul orei 2,00. Pe traseu, pe unde observa o mașină Dacia, cu ajutorul unui briceag, îi forța butucul. A sustras, astfel, două radio-casetofoane, monede, stick-uri de memorie; într-o mașină a găsit, în torpedou, aproximativ 2.500 de lei, dar în ge-neral fura mărunțișuri. Paguba mai mare este pentru că distrugea sistemul de închidere al mașinii”, ne-au mai spus anchetatorii.În luna noiembrie 2013, a fugit de acasă și a dormit prin scări de bloc și mașini abandonate și făcea rost de bani spărgând câte o mașină. De obicei acționa singur, nu în cârdășie cu alții de vârsta lui.Până în prezent, oamenii legii de la Secția 4 au reușit să probeze 12 fapte (cu un prejudiciu de aproximativ 7.500 de lei), dar sunt mult mai multe, astfel că ancheta continuă. De altfel, dosare în lucru pe numele lui Mihai sunt și la Secția 3 și la Secția 5 din Constanța.Anchetarea unei infracțiuni comise de un minor este de lungă durată și, de cele mai multe ori, minorii nu sunt trași la răspundere. S-a întâmplat de atât de multe ori, că oamenii legii au ajuns să considere că este o regulă.Polițiștii Secției 4 și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au dovedit, însă, că dacă sunt destule probe, minorii de 14 ani pot ajunge după gratii! Dosarul întocmit pe numele lui are o grosime considerabilă și cuprinde, printre altele, rezultatul anchetei sociale din care reiese că măsurile luate de Protecția Copilului Constanța și părinți s-au dovedit ineficiente, dar și rezultatul expertizei medico-legale, care arată că băiatul avea discernământ în momentul comiterii faptelor.Astfel că, miercuri seara, Mihai Constantin C. a fost arestat preventiv pentru 15 zile de procurorii Judecătoriei Constanța. Polițiștii spun că, după ce a aflat sentința instanței, puștiul a amuțit, de unde până atunci era foarte relaxat și convins că nu va păți nimic. Rămâne de văzut dacă în timpul petrecut după gratii, în Arestul Poliției Constanța, se va liniști sau va învăța metode noi de furt.„Delicvența juvenilă este în creștere în toată țara. Iar minorii sunt conștienți că nu li se poate întâmpla nimic, poate și din acest motiv comit atât de multe fapte. Este nevoie de o schimbare, pentru creșterea autorității în aceste cazuri”, a concluzionat cms. Cătălin Zugravu.