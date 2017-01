Puşcaşii marini, unitatea de elită a Forţelor Navale

Pușcașii marini, unitatea de elită a Forțelor Navale

În fiecare an, pe 29 noiembrie, Armata Română îi sărbătorește pe infanteriștii marini, pușcașii care știu să lupte la fel de bine atât pe apă, pe uscat, cât și în aer. Recunoscuți drept o forță militară de elită, infanteriștii de la Babadag sunt pregătiți, în orice moment, de misiuni în cele mai dure condiții. Anul acesta, pe 29 noiembrie, s-a sărbătorit împlinirea a 38 de ani de la reînființarea armei infanterie marină, componentă deosebit de importantă din structura Forțelor Navale ale Armatei României. Istoria acestei arme începe la scurt timp după formarea statului național unitar român, mai exact la 11 martie 1920, când au fost înființate primele subunități ale Apărării Fixe Maritime și Fluviale. Practic, aceste structuri au precedat Batalionul de Infanterie Marină de astăzi. Evoluția rapidă a evenimentelor militare de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial a condus la constituirea, la 1 aprilie 1940, a Batalionului de Infanterie Marină, transformat mai târziu în Regimentul de Infanterie Marină, care a participat la operațiile militare din zona lagunară și de litoral a României. În 1953, sub presiunea consilierilor străini din Est, această unitate a fost desființată. La 29 noiembrie 1971, conducerea politico-militară a țării din acea vreme a hotărât reînființarea Batalionului 307 Infanterie Marină. Arma infanterie marină este reprezentată de Batalionul de Infanterie Marină de la Babadag, unitate de elită a Armatei României, instruită la standarde NATO. Datorită pregătirii lor, pușcașii marini au fost trimiși de două ori în misiuni de menținere a păcii în Kosovo, fiind singura unitate militară din România care a fost detașată de două ori în același teatru de operații. Specializare anti-teroristă În momentul de față, pușcașii marini pot îndeplini cu succes atât misiuni convenționale cât și operații speciale cum ar fi: acțiuni de tip comando, recunoașteri speciale, interzicere, intercepție, escorta sau controlul traficului fluvial. Pentru a putea îndeplini misiunile specifice, în Delta Dunării, în zona lagunară și de-a lungul Dunării, pușcașii marini sunt instruiți, pentru paza portuară și paza obiectivelor de importanță deosebită, pentru lupta împotriva desantului maritim, a desantului aerian, a grupurilor de cercetare-diversiune și a grupărilor teroriste ce pot acționa în zonă. În momentul de față Batalionul se adaptează la cerințele Forțelor Navale, pușcașii marini aflându-se, în plin proces de specializare în lupta anti-teroristă. Toți militarii au absolvit cursul de operații speciale pe barcă, organizat de o unitate specializată din cadrul Forțelor Navale ale Statelor Unite. La momentul actual, batalionul are 10 subunității, ceea ce îi permite să aibă suficiente resurse umane combatante și logistice pentru a îndeplini misiuni o perioadă îndelungată de timp. Subunitățile combatante sunt: subunități desant amfibiu ce acționează pe bărci, subunități asalt pe TAB, ce acționează pe blindate amfibii, o subunitate de artilerie, ce asigură sprijinul direct prin foc și care este dotată cu tunuri de munte produse în România. În plus batalionul are subunități antitanc, geniu marină, transmisiuni, cercetare și subunități logistice. Este important de menționat că întreg echipamentul batalionului este fabricat în România, și, în cea mai mare parte, este compatibil cu cerințele NATO. Veriga centrală a batalionului o constituie, însă, pușcașii marini. Batalionul este încadrat 100% cu militari profesioniști. Pregătiri pentru 1 Decembrie Cu toate că ieri a fost ziua lor, infanteriștii marini nu au organizat nicio activitate specială. Asta și pentru că, 50 de pușcași, conduși de maiorul Marius Gheorghescu, se află la București unde exersează de mama focului pentru parada militară din centrul capitalei, de mâine. Același maior a fost desemnat ofițerul anului 2008 în Forțele Navale, pentru modul în care și-a condus oamenii în misiunea din Kosovo.